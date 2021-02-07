廟宇行公益!「關公華光迎富廟」助弱勢過好年

關公華光迎富廟於2/7舉行寒冬送暖公益活動，在農曆新年前捐贈100份防疫物資給桃園市的竹圍里、菓林里與海口里的老人與弱勢家庭，希望他們在這個嚴峻的疫情中，能提升生活品質過好年。

竹圍里、菓林里與海口里三個里長合作將100多份的防疫物資與棉被捐贈給老人與弱勢家庭 。

關公華光迎富廟與資深藝人劉尚謙於2/7日特別發起物資捐贈活動，因為疫情關係不限於現場發送生活物資給老人與弱勢家庭，透過竹圍里、菓林里與海口里的里長協助，將物資分發給三個里需要協助的居民，本次物資捐贈以防疫必需品為主，2,500份的口罩，加上天冷也發了保暖型棉被，對居民的生活有實質上的協助。

宮主王志文指出，因為年初疫情大爆發許多資源缺乏，希望透過關公華光迎富廟的捐助能夠幫助到附近里民的長輩與弱勢家庭擁有更好的生活品質，在竹圍里、菓林里與海口里三個里長的媒合下，協助將100多份的防疫物資與棉被捐贈給老人與弱勢家庭，也期待拋磚引玉，能夠有更多的善心人士一起來幫助需要幫助的老人與家庭。海口里里長鄭清木表示，因疫情關係，許多老人里民無法有效的得到捐助，非常感謝關公華光迎富廟的善心捐助協助之下，不僅僅是豐富了老人家庭的必需用品，更加讓里民們都感受到社會的溫暖。他指出在覓地建廟初期，因新冠病毒疫情嚴重影響社會經濟，降低了對弱勢族群的關護，感謝關公華光迎富廟為當地里區中弱勢家庭寒冬送暖，期藉此公益服務宏揚關聖帝君護祐眾生。