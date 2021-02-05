農曆新年佳節屆 海尼根、虎牌啤酒潮周邊商品大集合

農曆新年優惠一波波，海尼根與虎牌攜手推出多款品牌潮流周邊，圖為海尼根繽紛星年兩用包。圖／業者提供
農曆新年優惠一波波，海尼根與虎牌攜手推出多款品牌潮流周邊，圖為海尼根繽紛星年兩用包。圖／業者提供

農曆新年優惠一波波，海尼根與虎牌攜手推出多款品牌潮流周邊，不需集點，也不用加價購！即日起至指定通路購買經典海尼根、虎牌啤酒系列，就可把繽紛星年系列帆布袋、兩用包，以及虎牌冰釀輕時尚餐盒組、陶瓷碗等直接帶回家。想在過年期間一次入手各項優惠，可得把握機會！

星年試手氣，海尼根全家預購限定，驚喜包好禮

經典海尼根500ml四入還有驚喜包只要399元！除了享受經典海尼根的濃郁麥香、細緻果香的多層次豐富口感，還有機會獲得行動冰箱、折疊腳踏車等豐富獎項，更有機會將最大獎Marshall 藍芽音響帶回家!這麼多的驚喜好康只有在全家便利商店，限量預購中！

  • 活動機制：海尼根500ml 四入+海尼根驚喜包 售價399元。
  • 預購方式：即日起至2/23 持商品貨號5980290 或商品條碼至全家店鋪預購海尼根驚喜包。
  • 商品條碼請至海尼根官方Facebook頁面：https://www.facebook.com/HeinekenTaiwan取得。
  • 驚喜包依各店指定日取貨。
海尼根驚喜包。圖／業者提供

海尼根周邊大方送，不用集點、不用抽獎

現在到全台超商及各大通路，購買海尼根500ml 四入組活動限量包裝，即可獲得海尼根繽紛星年不鏽鋼杯、帆布袋。數量有限，送完為止！另購買海尼根500ml 四入兩組，即可獲得海尼根繽紛星年兩用包。

  • 活動時間: 各通路活動結束日期請參見下方，贈品限量包裝數量有限送完為止。
  • 活動通路/內容:
  1. 凡至7-11統一超商購買海尼根500ml四入組活動限量包裝，送海尼根繽紛星年不鏽鋼杯，活動至2/23。
  2. 凡至萊爾富、OK超商購買海尼根500ml 四入組活動限量包裝，送海尼根繽紛星年帆布袋，萊爾富活動至2/23，OK超商活動至3/3。
  3. 凡至頂好超市、楓康超市購買海尼根500ml 四入兩組，送海尼根繽紛星年兩用包。活動至3/17。

線上優惠少不了！買海尼根0.0零酒精，滿額再送$80P幣

即日起至3/2，PChome聯名活動館【海尼根0.0零酒精 x 灣仔碼頭】全館消費滿999元送$80P幣，超熱賣的灣仔碼頭川香麻辣水餃搭配清爽順口又低卡的海尼根0.0零酒精，讓你有吃有喝又有拿！活動連結：https://24h.pchome.com.tw/store/DBAJBJ

PChome聯名活動館海尼根0.0零酒精灣仔碼頭。圖／業者提供

虎牌啤酒為過年餐桌多一份時尚，潮流餐組立即送!

席捲多項國際大獎的虎牌啤酒，在台推出首支順飲型啤酒—Tiger Crystal 虎牌冰釀啤酒，以獨特-1°C冰釀工藝成就極致輕爽的順飲口感，上市即成通路最強新品。過年期間，只要走一趟指定通路購買虎牌啤酒/虎牌冰釀啤酒，就能將精緻餐組搬上桌！

活動時間: 即日起至贈品送完為止。

活動通路/內容:

  • 凡至7-11統一超商購買虎牌啤酒485ml 四入罐裝，送虎牌冰釀隨身瓶。
  • 凡至全家便利商店購買虎牌冰釀485ml 四入罐裝，送虎牌冰釀製冰模。
  • 凡至全聯福利中心、頂好超市、楓康超市、美廉社，購買虎牌冰釀啤酒330ml 四入罐裝，送虎牌冰釀琺瑯杯（藍/白色任一款）。
  • 凡至家樂福、大潤發、愛買，購買虎牌冰釀啤酒330ml 四入兩組，送輕時尚餐盒。
  • 凡至熱炒店、火鍋店、海鮮餐廳等中式餐飲通路，購買虎牌冰釀啤酒600ml ，三瓶送虎牌冰釀好運筷、買五瓶送虎牌冰釀陶瓷碗（詳細活動辦法以店內公告為主）。
  • 凡至地區型連鎖超市、五金百貨、菸酒專賣店，虎牌原味/冰釀啤酒330ml任兩組，送虎牌冰釀新春單柄碗（詳細活動辦法以店內公告為主）。
虎牌冰釀輕時尚餐盒 。圖／業者提供

【禁止酒駕 未滿十八歲請勿飲酒】

文 李淑慧

工商時報