農曆新年佳節屆 海尼根、虎牌啤酒潮周邊商品大集合
農曆新年優惠一波波，海尼根與虎牌攜手推出多款品牌潮流周邊，不需集點，也不用加價購！即日起至指定通路購買經典海尼根、虎牌啤酒系列，就可把繽紛星年系列帆布袋、兩用包，以及虎牌冰釀輕時尚餐盒組、陶瓷碗等直接帶回家。想在過年期間一次入手各項優惠，可得把握機會！
星年試手氣，海尼根全家預購限定，驚喜包好禮
經典海尼根500ml四入還有驚喜包只要399元！除了享受經典海尼根的濃郁麥香、細緻果香的多層次豐富口感，還有機會獲得行動冰箱、折疊腳踏車等豐富獎項，更有機會將最大獎Marshall 藍芽音響帶回家!這麼多的驚喜好康只有在全家便利商店，限量預購中！
- 活動機制：海尼根500ml 四入+海尼根驚喜包 售價399元。
- 預購方式：即日起至2/23 持商品貨號5980290 或商品條碼至全家店鋪預購海尼根驚喜包。
- 商品條碼請至海尼根官方Facebook頁面：https://www.facebook.com/HeinekenTaiwan取得。
- 驚喜包依各店指定日取貨。
海尼根周邊大方送，不用集點、不用抽獎
現在到全台超商及各大通路，購買海尼根500ml 四入組活動限量包裝，即可獲得海尼根繽紛星年不鏽鋼杯、帆布袋。數量有限，送完為止！另購買海尼根500ml 四入兩組，即可獲得海尼根繽紛星年兩用包。
- 活動時間: 各通路活動結束日期請參見下方，贈品限量包裝數量有限送完為止。
- 活動通路/內容:
- 凡至7-11統一超商購買海尼根500ml四入組活動限量包裝，送海尼根繽紛星年不鏽鋼杯，活動至2/23。
- 凡至萊爾富、OK超商購買海尼根500ml 四入組活動限量包裝，送海尼根繽紛星年帆布袋，萊爾富活動至2/23，OK超商活動至3/3。
- 凡至頂好超市、楓康超市購買海尼根500ml 四入兩組，送海尼根繽紛星年兩用包。活動至3/17。
線上優惠少不了！買海尼根0.0零酒精，滿額再送$80P幣
即日起至3/2，PChome聯名活動館【海尼根0.0零酒精 x 灣仔碼頭】全館消費滿999元送$80P幣，超熱賣的灣仔碼頭川香麻辣水餃搭配清爽順口又低卡的海尼根0.0零酒精，讓你有吃有喝又有拿！活動連結：https://24h.pchome.com.tw/store/DBAJBJ。
虎牌啤酒為過年餐桌多一份時尚，潮流餐組立即送!
席捲多項國際大獎的虎牌啤酒，在台推出首支順飲型啤酒—Tiger Crystal 虎牌冰釀啤酒，以獨特-1°C冰釀工藝成就極致輕爽的順飲口感，上市即成通路最強新品。過年期間，只要走一趟指定通路購買虎牌啤酒/虎牌冰釀啤酒，就能將精緻餐組搬上桌！
活動時間: 即日起至贈品送完為止。
活動通路/內容:
- 凡至7-11統一超商購買虎牌啤酒485ml 四入罐裝，送虎牌冰釀隨身瓶。
- 凡至全家便利商店購買虎牌冰釀485ml 四入罐裝，送虎牌冰釀製冰模。
- 凡至全聯福利中心、頂好超市、楓康超市、美廉社，購買虎牌冰釀啤酒330ml 四入罐裝，送虎牌冰釀琺瑯杯（藍/白色任一款）。
- 凡至家樂福、大潤發、愛買，購買虎牌冰釀啤酒330ml 四入兩組，送輕時尚餐盒。
- 凡至熱炒店、火鍋店、海鮮餐廳等中式餐飲通路，購買虎牌冰釀啤酒600ml ，三瓶送虎牌冰釀好運筷、買五瓶送虎牌冰釀陶瓷碗（詳細活動辦法以店內公告為主）。
- 凡至地區型連鎖超市、五金百貨、菸酒專賣店，虎牌原味/冰釀啤酒330ml任兩組，送虎牌冰釀新春單柄碗（詳細活動辦法以店內公告為主）。