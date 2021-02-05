用愛點亮孩子未來! 圓夢為弱勢孩子送上「希望紅包」

年關將近，桃園市圓夢愛心關懷協會「每月一愛」第85場愛心活動，於今(5)日上午在桃園市政府教育局15樓會議室以視訊會議方式展開，本次捐款總額高達40萬元，將全數捐給復興區11所國小的弱勢學童，共幫助400位學童圓一個新年的夢想；桃市府教育局副局長林威志代表教育局頒贈感謝狀，給予桃園市圓夢愛心關懷協會，並由理事長謝慧謹代表接受，原本這場捐贈儀式預定由教育局與圓夢愛心關懷協會一同到復興區介壽國小辦理的，但近日疫情較為嚴峻，改為視訊方式捐贈，協會理事長謝慧謹直呼「用視訊捐贈好酷喔！」。復興區11所國小校長都參與視訊捐贈儀式，復興區可愛的小學生也在視訊中高歌表示感謝。

愛心捐贈視訊現場。

教育局副局長林威志感謝桃園市圓夢愛心關懷協會再次為復興區弱勢學童圓夢，理事長謝慧謹的愛心與熱誠令人敬佩，這次可以說是代表局長、市長甚至於是代表總統頒贈感謝狀給桃園市圓夢愛心關懷協會，今天是圓夢「每月一愛」第85場愛心活動，謝慧謹為了關心復興區弱勢學童得需求，雖然疫情嚴峻，卻在極短的時間，積極募得高達40萬元的善款，幫復興區11所國小共400位學童圓夢，期望這些國小學童能過個好年。

教育局副局長林威志 (左)、 桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹(右)共同主持視訊會議。

桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹表示，當打開山上孩子的許願卡，發現每個孩子都有自己最想要擁有的東西，比如：運動服、新鞋子、籃球、晚餐(早午餐學校有準備) 、外套、書包、畢業紀念冊等等，琳瑯滿目，謝慧謹說，新年新希望，集合大家的力量，一起來幫孩子圓夢，完成山上孩子的心願，也因此協會很快速的募集到40萬元，全數捐贈給予復興區所有學校的弱勢學童，讓這些孩子也能快樂過新年。這一次圓夢愛心關懷協會，為了讓復興區山上所有國小的弱勢學童，圓一個新年的願望，決定贈送每位弱勢學童紅包1000元，讓孩子們自己決定如何運用這紅包，或為自己圓一個夢想，受捐贈的11所國小包括：三民國小、介壽國小、霞雲國小、義盛國小、羅浮國小、奎輝國小、長興國小、高義國小、三光國小、巴崚國小、光華國小等。

謝慧謹提及，雖然近日來桃園的疫情較為嚴峻，但協會仍然覺得行善、行孝都不能等，尤其在過年的時候，能讓弱勢的孩子有個「希望紅包」，以圓滿過年時孩子心中的新希望，並感受到大家的愛和關心，也希望所有人的夢想都能實現，圓夢愛心關懷協會「每月一愛」的活動，將會持續幫助弱勢孩子實現夢想，也期盼善心人士或企業團體共襄盛舉。