和逸 慕軒飯店推快閃住房　農曆春節不加價 加碼送巧虎樂園套票

春日出遊快閃優惠看這裡！國泰飯店觀光事業旗下品牌：慕軒、和逸飯店，即日起至2月9日止推出僅販售5天的「會員專屬-走春快閃住房專案」、可入住至3月底，只要加入（免費）該飯店AMAZZING CLUB會員，則雙人住宿「慕軒飯店」每房每晚只要2,888元起；入住「和逸飯店．台北民生館、忠孝館」每晚更只要1,999元起，入住「COZZI Blu和逸飯店．桃園館」每晚3,999元起，而且春節期間入住不需額外加價，配合上述各專案除包含翌日自助早餐，並加碼贈送巧虎夢想樂園親子套票一組（原價900元），持套票即可大人、小孩各一名入場，享盡天倫歡樂時光。而且如果入住台北的飯店更可搭配使用北市府實施的「台北加碼GO補助」方案，住宿立馬現折千元，春節出遊還沒譜，現在搶訂最划算。上述專案房價需另加10％服務費＋5％稅。

配合慕軒、和逸飯店走春快閃住房專案，加碼贈送巧虎夢想樂園親子套票一組。圖／國泰飯店觀光事業提供

最近氣溫逐漸回暖，估計農曆春節假期不會太冷，正好可以安排放鬆身心的走春充電之旅。想要體驗台北米其林指南推薦、低調奢華與暖心服務的「慕軒飯店」，還是訂房網站好評不斷的「和逸飯店‧台北民生館及忠孝館」，或者選擇入住2020年開幕至今網路討論度最高的「COZZI Blu和逸飯店‧桃園館」，假日都不用再額外加價；甚至初三遇上情人節也都適用哦！

配合走春快閃住房專案，入住COZZI Blu和逸桃園館每晚只要3,999元起。圖／國泰飯店觀光事業提供

更特別是這次配合專案還加贈全台首家「巧虎夢想樂園」入園門票，可一大人、一小孩入場，票券效期至今年3月31日止，該樂園農曆春節不打烊，但為防疫故，有管制入園人次、採實名制及加強酒精消毒場域玩具，以最高標準提供安全、衛生、舒適的遊樂環境，家長可放心帶孩子暢遊樂園。

相關訂房可洽聯合訂房中心（02）7706-3600，或上官網和逸：www.hotelcozzi.com，慕軒： www.madisontaipei.com；加入會員可洽AMAZZING CLUB：www.amazzingclub.com。