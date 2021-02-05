首創日本拉麵職人線上直播互動實操課程

VFT將於三月引進台灣 引領創作拉麵風潮

不斷求新求變，蘊含日本文化、職人精神的日本拉麵，已演變成全球高人氣美食，僅東京一地就有超過 3000 多家拉麵店，從原先傳統分類如醬油、豚骨、雞白湯等，不斷演化到今日「創作拉麵」的天下，接引這項潮流趨勢，VFT實戰創業教育學院與日本著名拉麵職人小島裕介合作，將於三月首創開啟線上直播課程，讓台灣有心學習「創作拉麵」技術者，不用飛到日本，也能學習到最新創作拉麵的技術。

曾在東京工作多年、VFT實戰創業教育學院創業教育總監、沃客買創投、同舟旺董事長特助邱怡華透露，小島屋拉麵創辦人小島裕介，在日本擁有包括小島屋、味增神等六家人氣店，經營製作美食理念在於吃的「美味、快樂與滿足」，這次在台灣首創的創作拉麵線上直播實操課程，除了親自線上直播互動傳授如何從製麵開始、熬煮與變化湯頭、做出一碗好吃的豚骨拉麵，以及如何安排拉麵MENU外，同時也「加碼傳授」將其首創、並致力推廣的「日式乾拌麵」，首次傳授給台灣的拉麵粉絲與有心創業者。

日本著名拉麵職人小島裕介，將與VFT實戰創業教育學院於三月合作首創開啟線上直播課程，讓台灣有心學習「創作拉麵」技術者，不用飛到日本，也能學習到最新創作拉麵的技術。圖/VFT實戰創業教育學院提供

邱怡華說明，目前全世界愛好拉麵的粉絲，以及想開拉麵的創業者，都是流行到日本去取經學習，但從去年疫情開始，世界美食學習交流中斷或變的非常不方便，而且成本高昂，因此在VFT、沃客買創投負責海外創業教育業務之子公司同舟旺企業資源支持下，陸續規劃了日本職人器術深度學習之旅，這次與小島屋合作的創作拉麵直播課程，將是系列啟航的第一波課程。

VFT實戰創業教育學院、沃客買創投創辦人彭思舟博士表示，「取日本職人魂、再造台灣微型創業新天地」，2021年的現在，仍存在新冠肺炎疫情下的各種考驗，未來產業競爭只會越來越激烈，想存活下來，從最基本的「學功夫」開始，才有機會真正創造新事業，日本職人那種對專業「一生懸命」的精神，正式最好的學習對象，只有這樣的決心，才能做到日語裡「後を引く」的概念，用在食物上的話，就是令人回味再三的意思，如此，做事業成功機率一定大增。

圖為位於華夏科技大學的VFT創業教育創新育成中心(C304室)，這次台灣首創「創作拉麵線上直播互動課程」課程將於三月三日在此召開免費說明會，首波開課限量20名學員報名，請密切注意VFT實戰創業教育學院臉書官網消息報名參加。圖/VFT實戰創業教育學院提供

至於對日學習直播課程，第一波為何選擇「創作拉麵」領域？彭思舟進一步說明，VFT同舟旺這次與日本創作拉麵職人小島裕介合作課程，強調「創作拉麵」，小島裕介大師甚至加碼傳授其首創的「日式乾拌麵」，這就跟坊間過去拉麵學習課程產生最大的差異性，主因根據拉麵歷史的發展，就在於拉麵這個領域，永遠在追求新味覺，創作越新、越有變化，越有「朝聖」的價值。也因此，2016 年東京巢鴨的拉麵名店「Japanese Soba Noodles 蔦」，才會在開業才不過 3 年，就成為全世界第一家榮獲米其林一星殊榮，正式因為拉麵本身就有這樣求新求變的靈魂。

邱怡華補充，這一次課程將於三月三日在位於捷運南勢角站的華夏科技大學VFT創業教育創新育成中心(C304室)召開免費說明會，首波正式開課限量20名學員報名，歡迎大家密切注意VFT實戰創業教育學院臉書官網消息報名參加，同時，對於這次參加過「創作拉麵線上直播互動課程」的學員，未來如果台日疫情雙向解封，進一步想參加東京岐阜小島屋實戰體驗深度學習課程，將都會一律享有超級打折優惠，敬請台灣所有拉麵粉絲與想以拉麵做創業項目者，千萬不要錯過。