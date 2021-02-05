台中裕元花園酒店高調推出「舌尖偽出國－法國美食之旅」

好想出國啊！！聽到大家的呼喚，台中裕元花園酒店再次高調推出「舌尖偽出國－法國美食之旅」！邀請民眾用舌尖感受法國當地美食，也藉機來推廣全民國內旅遊風！這次重金禮聘法籍名廚Elias，現場現做的正宗比利時烈日鬆餅，有著「WAFFLE先生」之譽的法國主廚Elias親臨現場，供應最道地的比利時烈日鬆餅，比利時列日鬆餅又稱格子鬆餅，口感比美式鬆餅或日式鬆餅紮實，表皮酥脆、內裡鬆軟，現烤尤其香味四溢。

台中裕元花園酒店在農曆過年前推出的法國美食之旅，採用最具法國代表性的3樣食材：鮮食、奶油、葡萄酒，並由行政總主廚康志偉領軍，相信可以帶給所有的民眾來一場感動味蕾的異國美食體驗。溫莎法國活動期間為即日起至2月28日，農曆春節期間2月11至15日不開放。

台中裕元花園酒店 溫莎咖啡廳 主廚詹超然。圖／台中裕元花園酒店提供

溫莎咖啡廳主廚詹超然表示，在法國菜中，食材的新鮮度、產地是很重要的，法式料理強調食材的原味，藉由醬汁或是烹飪方法凸顯出食材天然的味道，是法國菜很重要的原則之一。法國是神眷顧的土地，身為廚師只能盡可能用最好的方式善用食材，使食材最簡單、最純淨，去感受食材最根本的味道。法國經典名菜「勃根地紅酒燉牛肉」撫慰人心，紅酒燉牛肉是一道經典的法式家常料理，再搭配主廚自製的手工麵包；另外帝王級的「諾曼第春蔬烤羊腿」肉質也鮮嫩，令人驚豔。甜點推出精緻法國甜點「國王派」，靈感來自法國新年的傳統，享受法國美食的同時也能做自己的國王。

台中裕元花園酒店表示：消費者不用辛苦飛到國外，在台中也能用最超值的價格品嚐最完整且正統的法國料理，另外於晚餐餐期更加碼提供法國紅酒試飲，搭配手工麵包和起司奶油完整體驗法國人文風情，平日晚餐只要880元（外加10%服務費），快揪親朋好友一起體驗「法國優雅醉迷人」的時尚感吧！禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康官網 : http://www.windsortaiwan.com

台中裕元花園酒店大廳採人文書香的設計主軸為主，17層的大書櫃相當吸睛，整體空間清爽明亮，吸引遊客拍照打卡。

圖／朱錦霞

台中裕元花園酒店「閱光共享空間」經旅人的人文休息區

圖／朱錦霞

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