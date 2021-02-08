黑色旋風來襲 LEXUS旗艦GT跑車 LC Limited Edition勁帥登場

自2017年LEXUS推出LC旗艦GT跑車以來，以其狂野不失優雅的跑車曲線，及令人心跳加速的操駕性能，於高階GT跑車級距佔有一席之地。而往年年度限量的Limited Edition車型，更是吸引金字塔頂端顧客的目光，常在發表後配額旋即銷售一空。

今年所推出2021年式LC Limited Edition限量車型，台灣市場僅能爭取到3台配額，可見其熱門程度。本次限量車款在外觀搭載專屬黑化套件及21吋全新造型燻黑鍛造鋁圈，點綴出動感跑格。此外更於車尾配備設計靈感源自特技飛機的固定式碳纖維尾翼，其優異的空氣力學效果打造出宛如特技飛機於空中的敏捷操控特性。在內裝部分，採用專屬尊爵黑/馬鞍棕雙色搭配，並於座椅、方向盤、排擋桿、中央扶手及車門飾板大面積使用Alcantara材質，在提升質感之餘，更添加熱血氛圍。

LC Limited Edition搭載兩種動力編成，包括搭載5.0升V8引擎的LC 500，及3.5升V6油電複合動力的LC 500h。以輕量化鋁合金打造的V8自然進氣引擎其最大馬力高達464 PS，經過專業職人以敏銳聽覺調校與可變排氣閥門的搭配下，使其擁有低轉沉穩、高轉奔放迷人的聲浪。LC 500h搭載全新3.5升V6引擎，最大綜效馬力達359 PS搭配世界首創Multi-stage Hybrid多段式變速系統，藉由ECVT無段變速系統後方新增的一具四速變速機構，為LC 500h打造了更運動化的換檔感受，徹底顛覆世人對Hybrid車款加速平順的既定印象。

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