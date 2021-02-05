富味鄉攜手華山　助弱勢族群過好年

富味鄉積極投入公益多年，為回饋在地鄉親，今年再度與華山基金會配合芳苑區寒冬送暖活動，透過華山基金會捐助芳苑區(26村)在案數共73位老人，每人每份700元價值年禮。富味鄉依據彰化芳苑鄉公所提供的低收入戶及申請急難救助的居民名單，針對公司在地四村(仁愛村、芳苑村、芳中村、信義村)之低收入戶及歷年申請急難救助者共計44戶，每戶發放2斗白米、紅包5,000元，提前向長輩們拜年。

富味鄉攜手華山，幫助弱勢族群過好年。圖／業者提供

芳苑鄉公所主秘：富味鄉是關懷社區的在地愛心企業

芳苑鄉公所主任秘書王文欽表示，富味鄉以一間歷史悠久的在地企業，長期支持芳苑公益不落人後，尤其是對鄉里獨居老人照顧、送餐、節日活動義務提供資金與人力支援，對於在地學校與弱勢團體也會就近特別照顧，像是弱勢家庭子女課後輔導，年末寒冬送暖。2019年時更贊助芳苑教會成立「社區照顧關懷長照據點」，提供長輩趣味活動及課程，王文欽力讚富味鄉不但是芳苑鄉親最堅實的後盾，同時對於全臺公益更是出錢出力，像前幾年花蓮、臺南發生強震，富味鄉第一時間即捐助百萬協助賑災。也因根留芳苑，提供穩定就業機會，讓優秀在地青年得以留在故鄉貢獻長才。

富味鄉積極投入公益多年，再度與華山基金會配合芳苑區寒冬送暖活動。圖／業者提供

2011年起成立公益信託基金專戶擴大公益

總經理劉兆華相當感念外界對富味鄉的肯定，為擴大彰化地區公益範圍，富味鄉在2011年成立「公益信託富味鄉百川社會福利基金」，涵蓋喪葬補助、急難救助、學童課後照顧、獨居老人照顧、獎助學金補助、社區老人午餐及活動捐助…等，回饋社會的腳步從不停歇。 對於食品本業，富味鄉力行自主及溯源管理頗有成效，獲得全球最嚴格之鑽石級SQF食品安全品質驗證、通過TAF實驗室認證、通過ISO14001環境及ISO45001職安衛生管理驗證，富味鄉主要產品麻油A18K、麻油S18K、香油B18K-南、頂級芝麻醬18KG、仲味麻油3L、大丰芝麻香油3L以上產品通過潔淨評鑑標準，符合八大不添加原則，讓客戶可以安心使用富味鄉產品，未來將以更高標準來落實對食品安全品質的要求，也會持續做公益回報各界的支持。