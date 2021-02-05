歐萊德領先眾多國際品牌 成為台灣首家碳中和企業 樹立零碳新里程碑

近來世界大國紛紛訂出「零碳排」時程表，於2020年底召開的《巴黎氣候協定》更呼籲各國政府以達成碳中和，來因應氣候緊急狀態。除官方外，蘋果及Facebook等大企業也接續提出碳中和計畫，而來自台灣的美妝品牌歐萊德，於去年底在國際第三方驗證機構SGS的查證下，宣告同步達成了「組織碳中和」及「 77項全品項碳中和」，領先眾多國際品牌，可謂美妝業全球第一。

落實碳中和的起點：碳足跡盤查。在「碳中和」受國際與各企業重視、大眾逐漸產生意識之前，歐萊德早在2010年即配合環保署展開碳足跡盤查，隔年生產出「全球第一支零碳洗髮精」，就算行動比各大企業都早，並未因此鬆懈，才得以完成創舉。歐萊德董事長葛望平表示：「洗髮精作為被多次使用的消費性商品，使用過程也會產生碳排放，所以我們從製造運送，直到消費端的使用，全面盤查碳足跡，去除不必要的化學用料，消費者在清潔時就能減少用水與耗能。各行各業都應以碳盤查做為零碳的起點，真正落實企業的社會責任。」

台灣中小企業登上國際氣候峰會。歐萊德董事長葛望平不僅最早實踐零碳概念，也樂於分享碳中和的經驗與展望，曾受邀於COP 25 (聯合國氣候變遷會議)演說，以「零碳」為題，獲得熱烈回響。證明了善盡企業責任的中小企業，也有機會在國際上備受矚目。除了致力成為落實碳中和的最佳典範，歐萊德也樂見並鼓舞更多企業為氣候環境展開改變，使台灣在未來關鍵趨勢上不落人後。

所有歐萊德產品都將全面零碳。自盤查碳足跡至今，歐萊德克服成本提高與計算等種種困難，十年有成，終於在品牌零碳永續元年，成功邁向下一段里程。除了樹立標準，更承諾2021年將進階達成全產品目標，消費者使用的任何歐萊德產品，皆是友善環境的零碳商品。當面臨急劇變遷的生存危機，淨零碳排絕非只是口號，人們有權利透過使用零碳排商品，減少環境衝擊，為下一代永續美好家園。