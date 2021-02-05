紐西蘭草飼牛肉真正讚 玫瑰廚房用心提供感動美味

紐西蘭貿易發展中心指出，紐西蘭牛肉源於純淨大自然環境中成長的樂活牛隻，除了擁有更緊緻柔嫩的口感之外，天然放牧的純草飼牛肉營養特別豐富，具有低脂、低熱量、低膽固醇的三大特點。尤其紐西蘭牛羊肉產品均不含瘦肉精，消費者可安心享用。

位於南半球的紐西蘭，地廣人稀，週邊環繞寬闊海洋，有利遠離疫病威脅，加上檢疫作業嚴格，所以從未發生口蹄疫或狂牛症事件。根據紐西蘭肉品局資訊，歐盟早先即評估紐西蘭為「最不受狂牛症威脅」的國家之一，世界動物衛生組織(OIE)亦於2006年宣告紐西蘭為非狂牛症疫區。而紐西蘭農業部門也嚴格管控有關農業化肥、農藥及動物用藥的施用。雖然牛隻多在清新開闊的草地放養，很少需要使用藥物或人工營養品，但農業部門仍長期監測肉品中的化學殘留，早於1997年制訂農業化合物及獸用藥物的使用法規 (ACVM Act)，禁止業者餵食牛羊隻瘦肉精及相關藥物。

目前包括名廚餐廳與大眾都在尋找天然純淨的原味食材，使得符合大自然規律所生產的食材與肉品愈趨受重視。依據紐西蘭肉品局資訊，紐西蘭畜牧業者延續一百多年來的飼育傳統，讓牛隻在廣闊的牧草地長大，自由遊走山林間，不關牛棚、不讓牛隻感受壓力，減少染病機率，自然孕育出結實細緻而少油的牛肉。如同許多台灣饕客認為放山雞與放山豬比一般雞豬肉更美味，以「放山」方式飼育的紐西蘭牛肉，也特別好吃營養。值得一提的是，紐西蘭是全球第五大牛肉輸出國，外銷100多國，其中以生產牛肉聞名的美國、日本及韓國，還是進口最多紐西蘭牛肉的國家。尤其在日本，柔嫩的紐西蘭牛排肉更被比喻成「鮪魚肚的赤身肉(Akami)」，深受日本美食家喜愛。

在台灣，最早引進紐西蘭肉品的主要進口商之一，樹森開發公司從進口、加工，到直銷餐飲與超市量販，提供完整服務並深耕消費者B2C網購及實體互動服務(下載「樹森開發」手機App)，致力創造肉品的生命力及價值，期許大眾都能以平實價格吃到最優質的動物蛋白質。樹森旗下門市-玫瑰廚房更堅持「世界美味、即刻擁有」的信念，為消費者嚴選全球最高品質的多種品牌健康食材，其中包括獲得紐西蘭穆斯林認證肉品的知名名牌Greenlea。

玫瑰廚房所有肉品都是自家老闆與員工「自己愛吃也敢吃」的安心美食，才會對外銷售。且投入極大資源與心力於運送及儲存肉品的全程保鮮，如採用較一般冷凍方式更高成本的冷藏進口、濕式熟成法，以維持肉品原本的軟嫩、甜度及提升鮮度; 而為消費者用心設想的真空貼體包裝方式，不僅增加肉品包裝的服貼度和美觀，也不易氧化與擠壓肉品，有助保鮮及延長冷藏時效。透過這些細膩做法，希望讓大家感受玫瑰廚房用心提供的感動美味。