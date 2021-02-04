桃市府發平安福袋 感謝桃園醫護守護台灣

疫情嚴峻之際，桃園市政府發放「春回大地」平安福袋，桃園市長鄭文燦親筆寫下對市民的祝福，「辛苦而難忘的一年已經過去，未來一年道路仍然漫長，我們的工作還沒有結束。」，鄭市長說，由於疫情的關係，今年無法在年前最後上班日，一一向市政府員工辭歲致意；農曆年節期間，為避免群聚取消到宮廟的參香祈福行程，新春開工團拜也將改以市政大樓廣播。

「春回大地」平安福袋，設計理念以正方形斗方「發」及「8隻小牛」守歲圍爐的剪紙圖像極為討喜，獲所有醫護青睞。

鄭文燦表示今年的平安福袋，將請秘書處優先提供給桃園地區11家聯防責任醫院、地區醫院、護理之家及桃園相關醫事公會，感謝近3萬位醫護人員守護台灣，並送上新年祝福，他表示，往年春節期間都會前往桃園的百間廟宇參香祈福、發送福袋，向市民朋友拜年，今年遵循指揮中心防疫指引，避免群聚影響防疫，將改由民政局下週開始配送至各宮廟。除此鄭市長也指示秘書處，針對過去一年，辛苦守住國門、守護台灣的國際機場相關單位、防疫旅館員工、國防部支援桃園全市環境消毒作業的33化兵群及三家國籍航空公司，也將送上平安祝福，並藉此表達感謝之意。

桃園市府秘書處長顏子傑說，「春回大地」平安福袋，設計者為今年創意紙雕春聯藝術家成若涵，設計理念以正方形斗方「發」及「8隻小牛」守歲圍爐的剪紙圖像，刻劃除夕夜全家齊聚團圓，蘊含祝福桃園「牛年大吉」，顏處長說，今年鄭市長辭歲行程取消，改由各單位局處長代為向同仁致謝及發送福袋，但市長的祝福心意不變!春節期間，前往10家春節不打烊的休閒農場、龍潭小人國主題樂園、楊梅埔心牧場走春的市民，購票入園時，也有機會獲得市長福袋，數量有限，送完為止，顏處長也提醒，新春期間外出索取市長福袋時，應避免群聚、保持社交安全距離、出入佩戴口罩、勤洗手、避免碰觸掩口鼻，並注意咳嗽禮節，做好個人健康管理，做好各項防疫迎接新年。