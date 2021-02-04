抗疫科技新突破！前衛福部長林奏延率頂尖團隊研發「量子天使1號」新型防疫環境清潔用品 飛買家義捐松山慈惠堂 讓民眾過年更安心

【台北訊】農曆春節將至，有鑑於農曆年假期間許多信眾會到廟宇上香祈福，前衛福部長、前國家衛生研究院董事長，亦是國際知名感染症專家林奏延，今（2月4）日上午與亞洲生化科技股份有限公司董事長陳振興、飛買家股份有限公司董事長周育蔚以及「量子天使1號」研發團隊，特別進行防疫捐贈與防疫噴灑，由國內知名旅遊網站「易飛網」旗下的「飛買家」公司，選在春節熱鬧群聚的祈福景點──松山慈惠堂，作為公益捐贈與施作噴灑的首站，並召開記者會說明，宣告台灣環境防疫科技大突破，建立國人對景點防疫安全的信賴感。

前衛福部長、前國家衛生研究院董事長林奏延博士（中）率領團隊歷時多年，研發新型防疫環境清潔用品。

本次專案推手、「飛買家」董事長周育蔚表示，台灣積極推動防疫安全社交距離及全民戴口罩政策，都有效阻隔了COVID-19的高傳染率，也成為世界各國防疫的楷模；但除了飛沫傳染之外，鑚石公主號和部桃醫院等事件，提醒了我們環境感染的重要性，真正的現實是民眾已熟悉的酒精及次氯酸水的清潔消毒作業，並無法完全抵抗或清除有驚人傳染速度的COVID-19。

前衛福部長林奏延（左六）今日上午與亞洲生化科技股份有限公司董事長陳振興（左四）飛買家股份有限公司董事長周育蔚（右四）、「量子天使1號」研發團隊，以及友人前警政署副署長蔡俊章（右三），前往松山慈惠堂進行防疫捐贈活動。

染疫的關鍵來自環境，所以本次研發的新科技產品也用於環境，17年前因為SARS開啟的研究計畫，終於在日前產生豐碩的成果。此次研發，除衛福部前部長林奏延外，另外集結了4位重量級專家共同參與，包括：台灣獲取新冠病毒資訊第一人、也是柳營奇美醫院榮譽院長莊銀清院長，作為流行病學組的指導人；國立中央大學奈米光電實驗室張榮森教授、美國哈佛大學布萊根婦女醫院研究蕭乃彰院長指導臨床藥學組；製程控管組則交由美國約翰霍普金斯大學醫學博士、世界衛生組織南歐合作中心高級顧問的陳振興醫師來負責。

亞洲生化科技股份有限公司董事長陳振興（左）與飛買家股份有限公司董事長周育蔚（右）特別選在春節熱鬧祈福景點松山慈惠堂，作為公益捐贈及施作噴灑的首站。

最令人振奮的好消息是「長庚醫學大學新興病毒研究中心P3實驗室」報告出爐，實驗證實可抑制病毒的功效，為全民織出一張安全的環境保護網。相較於台灣民眾已慣性使用的酒精、次氯酸水……等環境清潔用品，「量子天使1號」可以廣泛運用在環境中各場域及空間，100ML隨身瓶裝，可以直接噴灑在我們最容易忽略清潔的隨身物品，比如：手機、鑰匙、文具，或是我們日常穿著的鞋子上，可以有更多的便利與安心感。

松山慈惠堂率先使用新型防疫環境清潔用品「量子天使1號」進行防疫噴灑作業，建立國人對景點防疫安全的信賴感。

本次公益捐贈的企業家「飛買家」股份有限公司董事長周育蔚、總經理張仕賢皆出席活動，原本業母集團為國內知名線上旅遊平台易飛網，投入生化健康產業，在疫情前即積極佈局，希望能讓國人有更健康安全的旅遊環境。

「量子天使1號」Quangel QA-No 1即日起在飛買家官網開放銷售，100ML隨身噴霧，限量上市優惠，詳情請上「飛買家」官網查詢：https://www.traveltobuy.com/。（圖／亞洲生化科技股份有限公司提供）