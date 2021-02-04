東峰紅茶莊園 新推出「甜心無醉」紅茶鬆餅DIY深度體驗活動

日月潭東峰紅茶莊園位於南投縣魚池鄉，獲選為農委會全國七個亮點茶莊之一；通過五星級茶廠榮譽，並透過國際ISO22000及HACCP食品級驗證通過，讓紅茶加工過程更加安全衛生，從『自然』茶園管理做起，到『安全』衛生加工過程，製造出對身體最『健康』的紅茶。來到這裡除了可參觀五星級的製茶廠外，也可事先預約「一日製茶師」、「一日評茶師」、「敲染拓印杯袋」，還有新推出的「 甜心無醉」紅茶鬆餅DIY深度體驗活動；歡迎大家來體驗！

一日製茶師體驗 歐美遊客皆穿上工作服，「挽袖搓揉」人生初體驗不亦樂乎 參觀五星級的製茶廠外，也可事先預約「一日評茶師」

二人以上即可成行

東峰紅茶莊園在推廣紅茶文化不遺餘力，常期受委託（配合）農委會、外交部、教育部及交通部官方等單位，接待國內外農業團體及大專院校學生校外教學參訪團，實施紅茶親體驗。實作過程中，希望參訪的每位來賓或學生，都能從認識茶、瞭解茶、再從實作揉茶ＤＩＹ過程的體驗，來一次五感俱足的茶感覺、進而愛上茶，像情侶、朋友、親子、家族來到日月潭旅遊，不但欣賞日月潭湖光山色身心舒壓放鬆，嘴巴可以喝到日月潭紅茶、也品嚐在地的美食！

「 甜心無醉」紅茶鬆餅DIY深度體驗活動；歡迎大家來體驗！ 「 甜心無醉」紅茶鬆餅DIY深度體驗活動；歡迎大家來體驗！ 現場沖泡紅玉紅茶

日月潭東峰紅茶莊園參訪活動的重點戲「紅茶揉製體驗」，經由解說示範後，加拿大國會議員皆穿上工作服，「挽袖搓揉」人生初體驗不亦樂乎。另，東峰為熱情迎賓，還安排日月潭紅茶「五感體驗」，先由林總監的教學導覽解說，齊聚在東峰五星級豪華體驗室，嘉賓們觸模歷代紅茶家族識、辨識大小葉種紅茶菁及不同發酵程度、聞聞及品茗新出爐的茶香、聽聽燒燙燙茶水煮沸及沖泡的對話、欣賞高級茶師泡茶藝術。

一日製茶師 一日評茶師 「 甜心無醉」紅茶鬆餅DIY深度體驗活動；歡迎大家來體驗！

東峰紅茶莊園新推出的「 甜心無醉」DIY，是利用該茶廠製做好的紅茶，經過自己的雙手磨成粉末狀加入鬆餅粉，再倒入事先沖泡好的紅茶茶湯調配拌勻，利用鬆餅機將紅茶鬆餅烘焙後，就完成了「甜心無醉」紅茶鬆餅DIY,如果需要體驗更甜蜜滋味，可自己淋上野生蜂蜜，讓味蕾更可以嚐到最最療癒的甜蜜滋味，此時搭上一杯上等紅玉紅茶，原來幸福是如此簡單。

「 甜心無醉」DIY，是利用該茶廠製做好的紅茶，經過自己的雙手磨成粉末狀 「 甜心無醉」DIY，是利用該茶廠製做好的紅茶，經過自己的雙手磨成粉末狀加入鬆餅粉，再倒入事先沖泡好的紅茶茶湯調配拌勻 上等紅玉紅茶

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地址:南投縣魚池鄉中明村有水巷5-30

電話:04 9289 9985