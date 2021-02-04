「聰明運動家」擺脫盲目運動

企業體育專家 生物力學達人李政霖分享「力學活筋術」

運動已成為現代人追尋的潮流，要成為「聰明運動家」，就需要有人體運動科學為根基，才能避免運動傷害，並且可以達到強身體健！專研體適能講師李政霖老師表示，正確的運動必須以「生物力學」的知識概念做為運動的基礎，而非盲目跟隨潮流跑健身房盲修瞎練，反而逆行倒施，愈鍛鍊愈癡肥，而後事倍功半中斷運動，還伴隨運動傷害。

自創「力學活筋術」的李政霖老師表示：許多健身房教練大多是以素人出身，考上證照為取向，並非都擁有生物力學及運動科學的背景。那喜好健身運動的民眾應該如何選擇體適能的老師呢？李政霖說，大眾在選擇運動健身指導老師應謹慎，必需有生理學、心理學、生物力學根基者，明瞭肌力診斷、肌力分析的運動科學之技術指導教授，以免未達健身的目標，反而帶來運動傷害。

近年來運動的意識受到普羅大眾的重視，隨性的肢體動作，造成運動傷害而不自覺，輕者扭傷，重者傷筋骨。若能運動前，經由專業老師指導，便能妥善運用自身肌肉骨骼的運動，才能避免運動傷害發生。李政霖老師自創力學活筋術的創新觀念，運動生活化，隨處日常自如運動。

李政霖說，運動是針對每一個人的身體需求而設計；不論在室內、戶外，皆可依個人客製化個人專屬的體適能健走法、伸展操等，增強體能。人體運動姿勢指導的完整步驟有：諮詢（破除迷思）、診斷（判別的問題）、處方（加強體能）、指導（正確有標準），完備的全民體育！李政霖指出，「聰明運動家」的「力學活筋術」可以實際運用在生活日常的運動方式！從學生、上班族、家庭主婦、運動選手、企業界人士，人人皆可學習並普遍運用。

李政霖講師擁有完整體育專業的學經歷，從四年大學體育系正統科班出身，並取得運動生物力學的碩士，曾為亞運奧運的菁英運動員進行動作分析，擁有深厚運動科學的背景與實務經驗，在指導學員以生理學、心理學、生物力學為導向，廣受學員的認同。

李政霖學經歷

李政霖目前為國立東華大學教育與潛能開發學系博士候選人。國立臺灣師範大學體育學系碩士班 運動生物力學學門、國立臺灣師範大學公民教育與活動領導系碩士班戶外領導組、英國帝國理工學院生物工程學系博士班進修等豐富學歷。

證照：中華民國跆拳道國家級教練、中華民國田徑、擁有中華民國鐵人三項運動C級教練證、體適能健走C級教練證、田徑C級教練證。現任聰明家運動家有限公司創辦人、過去曾經服務於台北市蘭州國中擔任童軍教師兼童軍團團長，任教於8間中學、3間台北市社區大學科學運動講師、私立中國文化大學推廣教育部長春體適能講師、光寶科技體適能中心與西園醫院體適能中心教練等豐富資歷。