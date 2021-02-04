美麗心靈社會創新公司 力推「幸福一起幫」生態圈

喚醒每個人心中「愛與被愛」的能力 創造社會良善循環

近年來台灣有許多企業投入企業社會責任CSR(Corporate Social Responsibility)，除了企業追求最大利益以外，必須實踐取之社會，用之社會，創造出對環境永續的善循環。而美麗心靈的定位是一間社會創新公司，這個名詞對於大眾來說有點陌生，也就是「共/兼益公司」（benefit corporation），為諾貝爾經濟學家－取魯大學席勒教授最看好的社會及金融創新之一。平衡商業利益，實踐出對商業、對社會、對環境關懷的三贏公司。

美麗心靈股份有限公司創辦人Dammy老師分享，創立公司的起心動念來自於無法忘懷至親離世之痛，開啟了自己將近20年的修行時光，從印度到尼泊爾，透過靈修，聽見自己內心的聲音，希望能夠幫助更多在人生旅程中卡關痛苦的朋友，找到內心的出口，並重新喚醒每個人心中「愛與被愛」的能力。因此在106年創立美麗心靈股份有限公司，廣邀各界志同道合好友加入，而108年11月在台北小巨蛋舉辦，當時轟動全台的「小樹傳愛。藝術靜心」萬人活動。其幕後推手就是美麗心靈股份有限公司創辦人Dammy老師及小樹傳愛協會的秘書長林耀南(阿南老師)。

小樹傳愛協會的秘書長林耀南(阿南老師)擅長為活動充實內涵，多年來協助各企業機關辨理許多令人印象深刻的成功大型活動。圖/小樹傳愛協會提供

「小樹傳愛。藝術靜心」萬人活動

美麗心靈未來的目標將攜手小樹傳愛協會，協助輔導台灣7萬家NPO翻轉，使其能夠永續經營。透過合辦活動、輔導創業，協助醫療照顧、老人照顧、特殊教育、反毒重生及就業輔導等NPO領域團體，能夠被大眾看見及被支持。此外積極推動「幸福一起幫」生態圈平台，透過舉辦線上及線下活動，匯聚生產者、有愛企業、消費者、非營利組織，讓每個人在這裡發揮所長，創造更多的經濟效益與價值，支持社會公益、讓台灣更美好。

美麗心靈近期則與交大校友會合作，邀請交大高階經理人培訓班學員實際走訪大溪農場，支持社會公益。