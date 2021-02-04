台灣癌症免疫治療研究大進展！中國醫藥大學校長洪明奇院士領導的國際合作團隊研究成果刊登國際知名期刊「自然-通訊」

台灣癌症免疫治療研究又有重大進展！中國醫藥大學校長洪明奇院士領導的國際合作團隊研究發現，“Galectin-9 與PD-1相互作用以調控免疫T細胞(簡稱T細胞)死亡可作為癌症免疫治療之靶點”，也就是活化人體免疫系統主力T細胞殺死癌細胞之能力，為癌症免疫機制提供了嶄新視角，獲刊登在國際知名期刊《自然-通訊》Nature Communications。

洪明奇校長偕副校長王陸海院士及抗冠抗癌醫學團隊王紹椿教授、陳曄副教授合影。圖／中國醫藥大學提供

這項研究為癌症免疫療法提供了新靶點和新思路，美國科學論壇《Nature Research Cancer Community》進一步邀請洪明奇院士科研團隊撰稿，於網站上分享此論文背後的研究動機、發想與經驗，以便讓全世界的科學家都能更深刻的了解此研究之內涵，顯見國際醫學界重視的程度不言可喻。

洪明奇校長研發成果受到媒體的關注。圖／中國醫藥大學提供

世界級癌症基因科學家洪明奇校長於今（4）日上午偕同該校副校長王陸海院士、癌症生物研究中心主任王紹椿教授、抗冠小組長陳曄副教授等組成的抗冠抗癌醫學團隊發表科研成果；洪校長說明，免疫治療與傳統之化療、放療及分子標靶治療不同，它並不直接殺傷腫瘤本身，主要是通過克服患者體內的免疫抑制以重新啟動患者自身的免疫細胞 (如T細胞)來殺傷腫瘤，是一種全新的抗腫瘤治療理念。此觀念類似於華人第一部醫典“黃帝內經”所提到的「正氣存內、邪不可干」裡的“扶正”，即提升自身免疫力，也就是活化人體免疫系統主力T細胞殺死癌細胞之能力！

一般而言，當T細胞被活化時可以殺死癌細胞，但過度活化卻反而造成自體免疫疾病 (autoimmune diseases)。為了避免過度活化，T細胞會表達抑制性受體(如PD-1及TIM3)，這些抑制性受體將透過與他們的Ligand（配體）結合，在無需強烈免疫反應時以抑制T細胞的免疫活性。相對的，癌細胞為了生存，在與人體T細胞對抗時，亦表達對應的配體（如PD-L1）去與T細胞PD-1作用，進而抑制T細胞毒殺癌細胞的能力，達成癌細胞生長的目的。此外，癌細胞也可釋放TIM3之配體Gal-9，藉與T細胞上TIM3結合以誘導T細胞死亡，藉之躲過免疫系統的攻擊。所以，T細胞上的PD-1及TIM3都具抑制T細胞活性的功能，而阻斷PD-1及TIM3受體對T細胞的抑制能力，都已經是藥廠發展抗癌物的主要方向。

洪明奇校長領導國際合作團隊，在國際期刊《自然-通訊》發現的研究成果，進一步發現PD-1居然可以透過與Gal-9結合，進而造成拮抗因Gal-9與TIM3結合所誘發的T細胞死亡；也就是說PD-1/Gal-9/ TIM3的「三方結盟」，竟使得T細胞得以存活；但是這種T細胞雖然存活，卻已失去了殺癌能力，反而會干擾正常的抗癌效果。

研究團隊為了恢復此類“失能”T細胞的殺癌活性，使用了活化性抗體去刺激T細胞的“共同活化受體”GITR，使此種T細胞回復殺癌能力；這一種結合活化性GITR抗體及抑制性Gal-9抗體的聯合療法，極大地增加具有腫瘤細胞殺傷活性的T細胞的數量，並顯著抑制腫瘤生長。

洪明奇校長表示，先前雖已知在免疫系統的活化過程中將伴隨著大量干擾素的產生，但其對Gal-9在腫瘤免疫微環境中的表現和分泌的調控並不清楚；本研究進一步發現，β干擾素和γ干擾素的聯合作用能顯著增加Gal-9的表現和分泌。這表示，在免疫治療過程中所促進Gal-9的表現和分泌，可能成為對免疫治療產生抗藥性(adaptive resistance)的原因之一。因此，研究指阻斷Gal-9並合併其他免疫療法之使用將有望克服這種抗藥性的產生。

這項研究揭示，免疫檢查點蛋白PD-1在調控T細胞死亡方面的全新的生物功能，闡明在腫瘤微環境中Gal-9之表現和分泌的調控機制，明確了Gal-9作為新的免疫治療靶點與其他免疫療法聯合使用的抗腫瘤療效，為未來的癌症免疫療法展示了新的方向與前景。

「我們要讓癌症變成歷史；」洪明奇校長滿懷信心表示，臺灣十大死因，癌症都是居首，從美國的統計數據來看，在過去40年，癌症5年相對存活率，從50%的存活率提高70%，而現代醫療科技進步日新月異，以現今癌症研究的發展，未來要再提高20%存活率，應該不再需要花40年的時間，就能實現人類遠離癌症的夢想。

洪明奇院士帶領的國際級合作團隊，有台灣中國醫藥大學張為超老師與許榮茂老師、美國德州大學安德森癌症中心楊日耀老師及天津醫科大學孫琳琳老師等共同完成；值得一提的是，中國醫大生物醫學研究所博士生王俞涵與周政緯同學，參加中國醫大國際人才培育計畫到美國安德森癌症中心學習，實質參與了研究並作出了貢獻。