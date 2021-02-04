挺桃園 益州集團捐贈機能性防護外套及抗病毒口罩

益州集團以實際行動力挺桃園，旗下益州化工捐贈機能性防護外套1,000件、台益豐公司捐贈機能性防護外套1,000件、益洲公司捐贈抗病毒口罩10,000個，日前由集團董事長秦嘉鴻代表捐贈。

秦嘉鴻董事長(左)代表集團捐贈防疫物資，右為鄭文燦市長。圖／益州集團提供

擔任桃園市消防局義消顧問團總團長的益州集團董事長秦嘉鴻表示，他相當認同鄭文燦市長「台灣只有一個，希望中央跟地方、政府跟民間、縣市之間合作抗疫」的說法，因此以企業公民身分，以益州集團名義捐贈防疫物資，用行動表達「力挺桃園」的心意。

秦嘉鴻董事長說，台灣防疫成效成為國際典範，是政府與全民攜手努力的成果，如此成就得來不易，而桃園市為國境大門，並肩負國際人士來台及國人返國的防疫第一道防線，收治患者人數全台最高。如今深陷疫情風暴，「桃園人」甚至被貼上標籤，這對於桃園市府及第一線醫療團隊的付出與努力失之公平。他說，益州集團捐贈桃園防疫物資，也是為了表達集團送暖「部桃」第一線醫療人員的心意。

益州集團的義舉，桃園市市長鄭文燦深表感恩。鄭文燦市長特別提到，國策顧問、身兼任桃園市消防局義消顧問團總團長的益州集團董事長秦嘉鴻，以企業公民身分全力協助桃園，他代表桃園市表達由衷感謝之意。