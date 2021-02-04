大葉大學與大園國小合辦英語冬令營 彰化縣長王惠美鼓勵學生拓展國 際視野

大葉大學協助在地小學推動英語教學向下扎根，國際暨兩岸交流處處長張智惠帶領英語學系美國籍教師白德禮、蒙古籍學生Brian，3日至5日與埔鹽鄉的大園國小合辦「Make Global Friends-國際視野培養冬令營」，彰化縣長王惠美4日親臨大園國小，鼓勵小朋友拓展國際視野，同時肯定大葉大學大手攜小手的教育精神。

大葉大學英語系美國籍教師白德禮向大園國小學生介紹外國文化。圖／大葉大學提供

彰化縣長王惠美指出，為落實彰化縣「走向國際，數位雙語為先鋒」縣政願景，縣府遴選27所國小為英語前導學校，啟動「大拇指啟英計畫」，鼓勵學校舉辦各式活動，培養學生國際化能力。大園國小選在2月3日至2月5日同步推出「Make Global Friends-國際視野培養冬令營」、「英語AI智慧程式冬令營」兩場冬令營，兩個營隊各有約24名學生參加，引導小朋友學習未來必備的兩個語言能力— 「英語」與「程式語言」。其中，「Make Global Friends-國際視野培養冬令營」與在地優質的大學大葉大學合作，由張智惠處長帶領校內外籍教師與外籍學生共同參與，很多小朋友都是第一次跟外國人接觸，透過課程的互動，不只是提升了小朋友的英語能力，更讓孩子們可以認識不同國家的文化，學習如何結交外國朋友。相信大葉大學與大園國小大手攜小手的合作，一定可以幫助小朋友培養在地出發，接軌國際的競爭力。

大葉大學蒙古學生Brian教大園國小學生英語。圖／大葉大學提供

國際暨兩岸交流處處長、國際語言中心主任張智惠表示，彰化縣政府推動「大拇指啟英計畫」，大葉大學獲邀協助大園國小、大西國小、明湖國小三所學校的英語課程，一方面輔導小學結合在地文化特色，另一方面讓英語教學向下扎根。2月3日至5日在大園國小舉辦的「Make Global Friends-國際視野培養冬令營」，安排英語學系美國籍教師白德禮與蒙古籍大四生Brian擔任講師，介紹國家文化與語言交流，課程結合遊戲、歌曲等元素，同時營造全英語學習環境，讓小朋友與外國人實際互動，拓展文化視野。