長期彎腰蹲坐造成的職業傷害 「愛加健康」助青蚵嫂重拾健康活力

根據調查顯示，現代人每天超過10小時使用3C用品，由於長期處於同一姿勢、容易造成肩頸痠 痛 、血液循環差、新陳代謝下降問題；進而更導致膚質變差，產生斑點、細紋、睡眠失調、免疫力下降等負面影響。此外，也有許多因長期姿勢不良引起健康疑慮的職業傷害，以嘉義東石鄉養殖產業為例，由於從事養蚵與剖蚵等行業，當地的青蚵嫂半夜便起來工作，一路至下午才休息，部分甚至還繼續打零工，不僅睡眠品質受到影響，加上長期彎腰駝背、蹲坐，造成的職業傷害明顯可見，令人不捨！ 愛加健康團隊的遠紅外線結晶奈米塗層技術，曾榮獲德國及瑞士發明展金牌獎，能將遠紅外線深至皮下11公分，使熱能保留於皮膚深處，更期待這優良實惠的產品助長期彎腰蹲坐造成職業傷害的青蚵嫂重拾健康活力！

東石鄉青蚵嫂長期因工作姿勢易引起職業傷害。圖／愛加健康提供

耗時3年終於走進嘉義東石，紓緩青蚵嫂的工作疲憊

而這職業傷害，在偶然一次的牧師分享中，被愛加健康董事長閻發奎得知，閻董事長深知自家遠紅外線產品可改善以上問題，同時也希望為當地教會盡一份心力。便從2018年起醞釀了3年的時間，終於在2020年11月在東石鄉永屯村設立了愛加健康門市試營運，希望給予當地的青蚵嫂提供更溫暖的服務。

嘉義東石養殖業青蚵嫂，長期疲憊加海風吹襲，累積了濕氣、寒氣，因此常至遠紅外線業者門市改善循環。圖／愛加健康提供

唯有最好的產品，才敢到市場受檢驗，使用者也給予肯定

在自信滿滿下步入市場，使用者回饋也從未間斷。因遠紅外線產品是「體驗型產品」，雖嘉義東石門市剛起步還看不出成效，但如同愛加健康在北部及中部百貨專櫃模式，從一開始無人問津，隨著體驗客人的口耳相傳，顧客就會越來越多。先前也曾於北京參與商務展覽會，展場中另有其他四家同樣販售遠紅外線產品，但愛加健康的商品硬是從中脫穎而出，以賣最好的產品之一「豪享帶」為例，不僅輕巧方便好攜帶，更重要的是從頭到腳都能使用，現場民眾在試用各家產品後紛紛表示，「很溫和，而且全身都暖洋洋的，通體舒暢的感覺都跟別間都不一樣！」，豪享帶也讓法國客戶愛不釋手，甚至帶回法國給家人使用都感到非常驚艷！正因有良好的市場回饋，才使愛加健康在約2年間便打入北、中部5間百貨成為熱銷專櫃。

「不一樣的原因，是技術上的精煉」─與眾不同的11公分

市面上標榜遠紅外線相關產品眾多，但大多效果有限，因一般遠紅外線的滲透力只有3到5公分。而愛加健康團隊所研發的遠紅外線結晶奈米塗層技術，曾榮獲德國及瑞士發明展金牌獎，能將遠紅外線深至皮下11公分，使熱能保留於皮膚深處，不同一般市售產品（用皮外高溫）如「烤肉」一般，只有照射的地方溫暖，手腳還是冰冷。真正的遠紅外線原理是當遠紅外線進入人體後，會產生共振效果，把能量轉成熱能，並由於熱脹冷縮效應，促進體內循環，可以幫助身體排汗、加強新陳代謝，進而提升睡眠品質。

愛加健康創辦人閻發奎董事長，致力推廣優質遠紅外線技術，改善現代文明造成的問題。圖／愛加健康提供

愛人如己企業，才是首選

原本從事紡織貿易業的閻發奎董事長，在經歷父親生病後開始意識到健康的重要性，便毅然投入優質遠紅外線的相關研發並創辦「愛加健康」https://reurl.cc/kV11lK。秉持著誠懇、實在、好東西與好朋友分享的品牌經營理念，期許將產品介紹給更多人，一同關注健康議題，落實「愛加走進你家，照顧全家健康」的宗旨。以「愛人如己」的精神，透過實際行動對待所有人，並希望未來家家戶戶都能有愛加健康的產品，讓一家三代都能保有健康、活力、美麗。