健身科技 Wondercise CES 2021 創佳績 引領數位健身風潮

Wondercise 以世界首創 Live Motion Matching 技術，在 CES 2021 消費電子展受到外界矚目，躍上多家國際媒體，包含：Engadget(世界最大科技網站之一)、WIRED (世界權威雜誌)、T3(權威科技雜誌)、Gadgets and Wearables (美國知名科技媒體)、Women’s Health 等，知名科技媒體《Tom’s Guide》更以「Wondercise 實力足以挑戰 Apple Fitness+ 」盛讚 Wondercise 即時動作比對技術。

Wondercise 同時入圍由 CES 官方和 Engadget 共同評選出的 CES 2021 年度最佳產品「Best of CES」獎項，分別入圍最佳電子健康及健身產品和最佳運動產品等獎，與各大科技大廠同列決選名單。更從多家 CES 參展廠商中脫穎而出，登上超過 5 間權威性媒體版面，包括：Tom’s Guide、T3、Gadgets and Wearables、Women’s Health、Gear Patrol 等，與 Samsung、LG、SONY 等國際大廠一同獲選該網站評選的 CES 2021 最佳產品。

每月擁有1千萬不重複訪客的著名高科技產品指南網站《Tom’s Guide》更特別採訪報導 Wondercise多點、多功能即時動作比對健身系統，美譽Wondercise實力足以媲美科技巨頭 Apple 於 2020 年 9 月發表的「Fitness+」健身服務， 該編輯表示「Wondercise 最新發表的多點、多功能即時動作比對健身系統 – Wondercise Tracker，可以在鍛煉時監測手臂和腿部的運動動作，這非常有趣，且不容忽視，可喻為是成人版的任天堂遊戲《健身環大冒險》。」

另外表示有兩個特點非常具吸引力，這也是為什麼讓《Tom’s Guide》認為Wondercise 具有足以和Fitness+分庭抗禮的潛力，首先是具備兼容性：能同時串接Apple Watch 和 Garmin 智能手錶，以及更多的裝置支援仍陸續推出中；其次是其價格競爭力，與 Peloton App 和 Fitbit Premium 同類型的服務相比，可接受度相對更高。

Wondercise 在 CES 展出的創新科技深受好評，最大的魅力在於傳統的智能腕帶和手錶無法分辨深蹲和弓箭步之間的差異，透過藍牙 5.0 和 AI 引擎，Wondercise 的穿戴式感應器和新型多點即時動作比對系統能提供更準確的數據，使用者也能自由切換於行動裝置和智能電視，享受跨裝置服務。