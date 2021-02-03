大葉大學新春三美文化體驗 感受台灣農曆年節氣氛

大葉大學國際暨兩岸交流處、國際語言中心、華語教學中心2日舉辦「新春三美」一日遊文化體驗活動，印尼、馬來西亞、越南、香港等國家學生齊聚一堂，在老師的帶領下，寫春聯、練習說新年吉祥話，感受台灣農曆年節的氣氛，並走訪139縣道，欣賞彰化在地美景。

大葉大學華語中心主任林上偉(右二)向境外生介紹台灣年節食物。圖／大葉大學提供

國際暨兩岸交流處處長、國際語言中心主任張智惠指出，大葉大學推動國際文化交流不間斷，今年受到疫情影響，許多境外學生寒假留在台灣，學校特別規劃了「新春三美」一日遊文化體驗活動，讓境外學生認識台灣文化。體驗活動包含「美感」、「美饌」、「美境」三美，「美感」課程以書法與春聯為主題，一方面介紹書法文化，另一方面讓境外學生動手寫春聯，提升華語漢字書寫能力。「美饌」課程藉由年節應景食物，比如象徵步步高升的年糕、代表年年有餘的魚，以及諧音表示祝福的蘋果「平安」、橘子「大吉大利」、菜頭粿「好彩頭」，讓境外學生練習過年吉祥話，累積華語詞彙量。「美境」課程則帶領學員們漫遊139縣道，從沿途美麗的風景認識多元生態。

大葉大學華語中心主任林上偉(後)指導境外生練習寫書法。圖／大葉大學提供

華語教學中心主任林上偉表示，「美感」課程由華語中心彭毓晴老師主講，從文房四寶和楷書、篆書、隸書、行書、草書等書法字體談起，接著介紹春聯的款式，並帶領學生一筆一畫寫下春、福、滿等字，藉由過年貼春聯的習俗，讓境外學生了解台灣年節文化，同時感受書法文字的美感。

馬來西亞籍學生、多媒體數位內容學位學程大三生林齊鎮說，馬來西亞同樣過農曆新年，也有圍爐吃年菜的習俗，謝謝大葉大學華語中心舉辦新春文化體驗活動，豐富境外學生的寒假生活，他小時候有寫過書法，這是第一次自己寫春聯，很新鮮很好玩。

印尼籍學生、英語學系三年級的李婉婷說，華語中心為境外學生設計了各式各樣的活動，帶領大家學習華語，同時認識台灣文化，每次參加都覺得很有意義，因此得知有「新春三美」一日遊文化體驗活動，她馬上報名參加。