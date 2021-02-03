大葉大學藥保系與澄清醫院產學攜手 大蒜萃取物研究獲專利

大葉大學藥用植物與保健學系副教授蔡仁傑與澄清綜合醫院謝佳珍醫師產學合作，帶領學生宋依玲、劉沛均共同研究，經過動物實驗，證實大蒜水溶性萃取物具備開發為過敏性氣喘保護劑的潛力，「蒜胺酸用於製備過敏性氣喘之藥物的用途」取得專利。

大葉大學藥保系蔡仁傑老師(左)指導學生做實驗。圖／大葉大學提供

藥保系副教授蔡仁傑指出，實驗室與澄清綜合醫院中港分院胸腔內科主治醫師、亞急性呼吸照護病房主任謝佳珍醫師產學合作，在科技部及澄清醫院的經費支持下，研究台灣蒜頭中的硫化物，對過敏性氣喘小鼠肺的部與呼吸道是否有保護作用，實驗證實大蒜萃取物的「蒜胺酸」成份，可以改善發炎情況。

大葉大學藥保系與澄清醫院共同研究大蒜萃取物獲專利。圖／大葉大學提供

蔡仁傑老師表示，大蒜屬於「藥食兩用」的藥材，在台灣料理中經常可見，研究團隊經過動物實驗的科學驗證，確認大蒜萃取物的水溶性成份，能夠改善過敏性氣喘引發的呼吸道發炎。整個研究歷時三年，相關成果「蒜胺酸用於製備過敏性氣喘之藥物的用途」獲專利，目前也與廠商接洽中，未來可望發展為保健食品或是新藥，希望能幫助民眾改善呼吸道過敏問題。

謝佳珍醫師說，大葉大學積極與在地產業鏈結，透過產學攜手研發，開創技術升級，塵蟎是引起過敏性呼吸道的主要過敏原，此次產學合作透過動物實驗，發現大蒜中水溶性硫化物對塵蟎誘發的過敏性氣喘有明顯抗發炎作用，具有開發為過敏性氣喘新藥的可能。