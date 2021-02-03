春節交通不打結 齊心防疫過好年

今年春節7天連續假期從2月10日一路放到2月16日，於「桃園市政府交通局」官方網站市府細心統整相關交通資訊(包含航空、道路、軌道、公共運輸等)、疏運措施以及電話服務管道，網站內亦提供不同搭乘需求、路況查詢所需要的APP載點，讓民眾順利掌握即時交通資訊，春節交通不打結，市長鄭文燦說，今年農曆春節期間本府運用大數據分析農曆交通特性加強疏導，推薦市民使用市府推出免費的「桃園輕鬆GO」手機APP(如圖1)，裡面整合了各運具資訊，包含桃園機場航班、軌道運輸(高鐵、台鐵等)、道路交通(高快速公路、平面道路)以及本市公車動態資訊、計程車、停車資訊等資訊，也提供行程與路徑規劃，非常便利，歡迎市民朋友踴躍下載使用。

鄭文燦呼籲民眾現仍於疫情期間，進入本市轄內大眾運輸場站以及搭乘大眾運輸工具、計程車，須全程配戴口罩，未配戴者經勸導不聽可予以拒載，為避免感染風險，亦請民眾乘車時儘量不要交談，並盡可能保持適當之社交距離，全民應齊心共同防疫，春節期間市府防疫工作不鬆懈，會以更有效、快速、嚴格的標準，執行各項防疫措施。

為使市民朋友於農曆春節期間行的順暢，市府彙整各運具交通管制及疏導措施如下：

一、桃園機場：持續配合中央疫情指揮中心及交通部辦理防疫工作，國內航線自2月6日至2月17日(共12日)，國內航線正班機及第一、二波加班機預計提供3,366架次、284,506個座位；國外航線劃定「入境旅客活動區域」，落實防疫工作，相關資訊詳閱桃園機場公司網站(https://www.taoyuan-airport.com)。 二、國道高速公路：實施通行費率調整、匝道封閉、替代路線導引及高乘載管制等措施，呼籲民眾短途不要上國道，春節期間每日0至5時國道全線暫停收費，相關資訊詳閱交通部高速公路局網站(https://www.freeway.gov.tw)，或撥1968免付費專線。 三、台灣高鐵：加開441班次列車，因應疫情採取全車對號座，部分車次列車將依旅運及尖離峰狀況，機動增加班次，班次情形詳(http://www.thsrc.com.tw)。 四、台鐵：加開263班次列車及加掛838車廂，詳閱(https://www.railway.gov.tw)。

五、桃園機場捷運：持續配合中央疫情指揮中心及交通部辦理防疫工作，國內邊境管制政策尚未開放，維持現行時刻表，可詳閱(https://www.tymetro.com.tw)。 六、交通部公路總局：提供搭乘國道客運享有票價及轉乘優惠(例如90條國道客運路線享平日或原票價85折優惠；搭乘國道客運路線、台鐵及高鐵10小時內轉乘在地客運優惠等)，可詳閱(https://www.thb.gov.tw)。 七、本市公車及免費公車：部分路線於春節期間將減少班次或暫停營運，但往返各大運輸場站、熱門觀光旅遊景點各線公車則機動增加班次(https://ebus.tycg.gov.tw)。 八、本市計程車：於2月7日至16日，除依核定收費方式外，每趟次加價50元；臺灣桃園國際機場排班計程車按趟次計費，每趟次加價100元。 九、本市路邊停車：收費車格、桃園巨蛋園區路外停車場、大溪停二停車場及月眉停車場、平鎮區公所停車場及龍潭區舊鄉代會停車場等停車場於春節期間2月10至16日暫停收費，可詳閱(https://traffic.tycg.gov.tw)，停車收費單據截止日於該期間者，亦將寬限至2月18日。 十、違規拖吊：本市拖吊移置保管場營業時間於2月11日(除夕)至2月16日(初五)調整為上午8時至下午8時，該期間受理民眾領車作業。 十一、號誌：本市號誌控制中心於春節期間派員24小時輪值並提供即時路況，易壅塞地點將隨時視交通狀況機動調整號誌，即時路況資訊(https://tcc.tycg.gov.tw/ATISNew/)，以及免付費電話：0800-518666。 十二、本市公共自行車租賃站(YouBike) ：春節期間不打烊，全天(0-24時)維持公共自行車租賃服務。

桃園市警察局長陳國進表示，警察局透過大數據分析已掌握農曆春節期間易壅塞路段及時段，勤務重點為加強各大運輸場站、觀光旅遊景點及宮廟等處，加強交通指揮與疏導、交通管制與違規停車取締等措施，維持交通順暢及安全，而用路人亦可收聽警察廣播電台：0800-000123。桃園市交通局長劉慶豐說，農曆春節期間市府治安及交通服務不打烊，民眾若有需任何反應意見，可撥打1999專線會有專人處理；並再次提醒民眾搭乘大眾運輸工具、計程車及進入大眾運輸場站須全程配戴口罩以防範新冠肺炎疫情，及降低呼吸道傳染病感染與傳播。