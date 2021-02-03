ITI國企班 為您履歷再鍍金

ITI國企班快速提升職場即戰力，讓學員畢業即就業，且在國際化競爭中脫穎高升，畢業校友多遍布科技、傳產及外商公司擔任高階企業經理人。就讀ITI除能順利轉職，也有為數不少學員因而獲得外派機會，例如原先為航運背景的Frank順利轉職至科技大廠，派駐為新南向國家海外幹部，亦有曾在百貨業擔任基層職員的Mary經過ITI訓練後，轉職成為全球最大家具家飾外商公司主管。現因COVID-19打亂世界秩序，許多人的留學或轉職計畫大受影響甚至被迫中斷，然而無須遠渡重洋，您仍有機會透過ITI強化語言及經貿專業並進入一流企業工作。

「ITI國際企業經營班」由經濟部國際貿易局委託外貿協會辦理，擁有30年金字招牌，至今已培養近六千位專業經理人。目前今年規劃招收254名「二年期日語、越南語、印尼語、泰語組及一年期英語組、越南語組、經貿實戰組及數位跨域專班」學員，於台北、新竹、台中及高雄等地進行培訓。ITI提供優質全英學習環境、堅實的英、日、越、印、泰等多國外語及扎實經貿實務訓練，導入PMP專案管理等當紅商務課程，規劃亞語組學員至海外派訓強化語言能力，並安排學員結業前與企業媒合就業，亦有科技大廠於學員結業前提前挑選新南向儲備幹部人才，在求職寒冬中，ITI學員的職場就業身價更顯炙手可熱，徹底翻轉職涯前景。

全球電動車龍頭特斯拉執行長馬斯克指出「讀大學不見得是傑出能力的證明，如果想上課，人人都能上網學習」，可見建構數位能力已成未來趨勢，國企班課程亦導入Python大數據分析等最新數位課程，讓數位能力更加分，再為履歷鍍層金。另有鑒於數位學習已逐漸融入企業訓練體系，甚至與企業發展策略結合，ITI亦推出全新線上商英及經貿課程，擴大服務全台在職人士，讓您零時差進修不中斷，並協助企業於後疫時代迅速重啟業務，因應疫後經濟再復甦。

ITI國企班報考資訊請詳ITI官網（www.iti.org.tw ）；ITI線上課程資訊請詳ITI線上課程官網（www.iti.org.tw/e-courses ）。