貿協ITI攜手中山大學、日月光半導體 舉辦5+2產業商機論壇

「5+2」產業創新發展計畫為驅動我國產業成長之核心，為協助我國企業推動產業轉型、掌握市場商機，經濟部國際貿易局、外貿協會國際人才培訓中心（ITI），首度攜手國立中山大學、全球半導體封測龍頭日月光半導體製造股份有限公司，於1月27日假中山大學共同辦理「5+2產業永續發展及創新商機論壇」，暢談「循環經濟」、「智慧機械」以及「半導體封測」之最新技術趨勢及產業發展。

經濟部國際貿易局高雄辦事處處長賴國星、外貿協會副秘書長王熙蒙、日月光公司人資處/企業職安處暨公關部副總經理李叔霞，以及中山大學副校長黃義佑等貴賓皆到場致詞。

論壇分為「專題演講」及「專家座談」兩部分，專題演講首先由日月光公司企業職安處處長蘇炳碩分享該公司如何以成功CSR制度實現企業循環經濟的願景，並由客戶工程整合處資深技術處長馮耀信介紹半導體封裝產業鏈最新技術趨勢及發展；智慧機械單元則由中山大學全球產學營運及推廣處暨機電系教授林哲信分享微機電感測器的產業及應用、中山副總務長暨環工所教授陳威翔闡述廢棄物處理與循環經濟產業鏈及應用。

貿協王熙蒙副秘書長為5+2產業商機論壇開場致詞。圖╱貿協提供

「專家座談」由貿協培訓中心主任羅淑芬主持，與五位講者針對循環經濟、半導體技術、智慧機械、產學合作及人才培育各議題進行討論，透過產官學研的交流能量，分享相關產業鏈於不同階段落實的策略與成果。

本次活動，主辦單位並邀請與會來賓至中山大學暨日月光聯合技術研究中心參觀循環經濟、職業安全衛生、技術研發成果等展覽。外貿協會也於會中介紹貿協創新服務及未來商機之趨勢與方向。

為加速產業轉型，為經濟成長挹注新動能，主辦單位未來也將持續辦理5+2產業其他主題之論壇，協助相關業者及ITI學員瞭解高科技產業之創新應用，進而促進產業發展。