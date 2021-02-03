陳持平「藝術療癒」作品 台灣藝術圈近年來難得一見的創作

著名的婦產科醫師陳持平，係畫了7年的素人畫家，但出版畫冊到今年為止已達10册，比專業的畫家還專業，在台北、台南展出所鑽研的「藝術療癒」作品，是台灣藝術圈近年來難得一見的創作，有人說聽一首好聽的音樂 就好比享受一首聽覺藝術的饗宴，那走一趟陳持平的展場，就好像在享受無聲的歌。

台北信愛長老教會一行4、50人，由吳千住牧師領隊，於1月30日當天特地南下台南，參觀陳持平「以仁為美」畫展，並與陳持平醫師、台南市長黃偉哲在館前合影。 圖／陳持平提供

陳持平是一位有愛心的醫師同時也是天才型的藝術大師，他於2019年在產前細胞遺傳學上有重大發現因而獲得醫療奉獻獎。他自創的「藝術療癒」，也有正面的成效，本次展出的作品描述了與天、地、人之間的情感，讓每一位賞析者能帶著喜樂的心回去感染更多的人，陳持平醫師對形體的勾勒細膩，作畫如行雲流水能在剎那間完成，在音樂播放的同時，藉著繪畫創作讓圖案、色彩、線條及光影，迅速完成一幅畫，而且所創作的每一幅畫都不一樣。藝術可以美化人生，可以使人樂觀、正面思考。

陳持平醫師說：「藝術創作要十年才能磨一劍。梵谷就是最好的借鏡，他只畫了十年。我目前畫了七年，看來我得再畫三年，才能得心應手，我估計要再畫一仠幅，約一年三佰幅的速度，在不斷的努力中是對做畫有慢慢的領悟。」

陳持平的畫作屬於野獸派，其圖案、顏色、線條、光影均大膽奔放，並充滿動態之美，一筆成形，令人感動，也令人驚豔。陳持平自創之調色盤藝術屬於野獸中的野獸，其爆發出的圖畫極為震撼人們身心靈感官，且有趣無比，彷彿訴說著創作者精彩的人生故事。