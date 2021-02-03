連獲入選法國沙龍展藝術家林順孝 創新風格令人驚艷

去年首次參展國際性美展，即以作品「極光意象」入選「2020年法國秋季沙龍展」，續以「飛躍的穹音」入選「2021年法國藝術家沙龍展」的藝術家林順孝，曾在國父紀念館、高雄市文化中心至真堂一館，以及台北新藝術博覽會等多處舉辦個展，現正於嘉義市文化局三樓文化藝廊展出「意象之旅-林順孝西畫創作展」，展期至2月21日止。

林順孝作品用色流動相濡，色彩互溶，流賦出各種造型與交融色韻，創新風格，呈現出一種渾沌浩瀚、充斥無限精神能量，如極光似的日耀雲彩與流盪大氣，令參觀民眾十分驚艷。

林順孝表示：風格的形成是一個自然的過程與內化，而非刻意執著，藝術的追求正如探險者對未知領域的探索，是一種理想、一種浪漫情懷，就其個人而言，作品呈現的不僅是視覺所見，更是內心深層的感受；藝術發展到後現代思潮中，平面繪畫已非當代藝術的核心形式，創作之路倍覺艱辛遙遠，憑藉的是一股熱情與堅持。

此次展出多元呈現其近年創作風格，由展出作品可看出其求新求變，持續創新的強烈企圖心；展覽期間每逢假日藝術家大部分會於展場導覽，並贈送精美畫冊予互動的參觀來賓，希望能藉由作品實質帶予觀眾耳目一新的藝術之旅及靈性的歡愉。