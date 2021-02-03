連獲入選法國沙龍展藝術家林順孝 創新風格令人驚艷

去年首次參展國際性美展即連續連獲入選法國沙龍展的藝術家林順孝，其創新風格令人驚艷。其創作展現正於嘉義市文化局三樓文化藝廊展出。圖／藝術家林順孝提供
去年首次參展國際性美展即連續連獲入選法國沙龍展的藝術家林順孝，其創新風格令人驚艷。其創作展現正於嘉義市文化局三樓文化藝廊展出。圖／藝術家林順孝提供

去年首次參展國際性美展，即以作品「極光意象」入選「2020年法國秋季沙龍展」，續以「飛躍的穹音」入選「2021年法國藝術家沙龍展」的藝術家林順孝，曾在國父紀念館、高雄市文化中心至真堂一館，以及台北新藝術博覽會等多處舉辦個展，現正於嘉義市文化局三樓文化藝廊展出「意象之旅-林順孝西畫創作展」，展期至2月21日止。

林順孝作品用色流動相濡，色彩互溶，流賦出各種造型與交融色韻，創新風格，呈現出一種渾沌浩瀚、充斥無限精神能量，如極光似的日耀雲彩與流盪大氣，令參觀民眾十分驚艷。

林順孝表示：風格的形成是一個自然的過程與內化，而非刻意執著，藝術的追求正如探險者對未知領域的探索，是一種理想、一種浪漫情懷，就其個人而言，作品呈現的不僅是視覺所見，更是內心深層的感受；藝術發展到後現代思潮中，平面繪畫已非當代藝術的核心形式，創作之路倍覺艱辛遙遠，憑藉的是一股熱情與堅持。

此次展出多元呈現其近年創作風格，由展出作品可看出其求新求變，持續創新的強烈企圖心；展覽期間每逢假日藝術家大部分會於展場導覽，並贈送精美畫冊予互動的參觀來賓，希望能藉由作品實質帶予觀眾耳目一新的藝術之旅及靈性的歡愉。

文 許俊揚

工商時報