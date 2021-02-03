工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻光榮卸任

國策顧問、益州集團董事長秦嘉鴻，兩屆理事長六年任期，卓越領導中華民國工業區廠商聯合總會，盡心竭力服務會員廠商，奔走爭取廠商權益成果豐碩，並讓總會成為實質及深具影響力的七大工商團體，秦理事長的貢獻與付出有目共睹，並受到政府高層及產業界領袖的敬重。

秦嘉鴻理事長領導的工業區廠商聯合總會，深受政府高層重視，包括行政院副院長沈榮津、經濟部部長王美花、勞動部部長許銘春、法務部廉政署署長鄭銘謙、工業局長呂正華等政府首長撥冗出席會員代表大會，並咸肯定秦嘉鴻的付出與貢獻。圖／黃全興

2月2日，是秦嘉鴻理事長最後一次主持工業區廠商聯合總會會員代表大會，他致詞表示，在第八屆的任期即將屆滿，回首這六年，嘉鴻心中充滿感恩，感謝大家對嘉鴻的支持與肯定，大家的支持是嘉鴻最大的後盾，讓嘉鴻能不負大家所望，順利推動各項會務，扮演政府與廠商的溝通平台，協助解決工業區及廠商問題。

秦嘉鴻理事長指出，總會在歷任理事長及團隊的努力下，奠定良好基礎，讓總會得以晉升全國七大工商團體，實為得來不易的成果。這六年來經由大家共同努力，我們獲得多項重要成果，如：爭取升降機訂定輔導期及輔導取得臨時使用許可證、226688專案、一例一休條例再修正、未分配盈餘加徵營所稅稅率由10%降為5%、山坡地工業區免徵回饋金、工業區立體化容積獎勵…等各項政策措施，總會為廠商服務與爭取廠商權益成果豐碩。

秦理事長說，政府對工業區廠商聯合總會非常重視，不但個人獲聘為總統府國策顧問及連續二年獲選「APEC經濟領袖會議」代表團成員，總會更主辦了2018、2019二年的總統府元旦升旗；這不僅是個人的至高榮耀，也是總會的榮耀，更大幅提升了總會的能見度及影響力，讓總會在會務的推動及和政府部門的溝通互動更為順利，這都要歸功於大家展現了支持總會的力量，才能讓總會獲得政府重視與肯定。

秦嘉鴻表示，再次誠摯感謝各位歷任理事長、各位理監事、會務人員、各工業區廠協(聯)會幹部，非常感恩有大家支持及鞭策，讓總會獲得各界的肯定與重視；這一路走來，我們攜手創造了紀錄，寫下了歷史，相信已為總會再創高峰打下紮實基礎。未來，期盼大家繼續支持總會，給新的團隊更多的指導與協助，讓我們勇敢自信大步向前，用更大的努力、展現更強大的團結力量，共同為工業區廠商、為總會、為台灣產業的未來發展一起打拼。