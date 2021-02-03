Ａh E 阿一（吳開乾)2021年「土」創作個展  傳達美的境界

Ａh E 阿一（吳開乾)2021年「土」創作個展即日起至2月28日於台北市迪化街一段256號舉辦，吳開乾表示，陶土是有生命的塑材，成形於思想的表達，傳達美的境界，提升藝術交流的善意，個展的宗旨也是文化傳承的使命 !

Ａh E 阿一（吳開乾)家中三代從醫，從小愛畫畫的個性，5歲就能畫出一條龍，卻只能躲在床底下作，高中食品營養系畢業後，便投入廣告動畫公司工作，有鑒於動畫技術外移大陸， 便自行成立工作室，思以藝術治療的理想創作了字型藝術，能量金字塔項鍊設計，及陶塑動物對話系列作品，每一個階段過程都在創造與挑戰創新，希望各項創作都能為人們帶來新的視野與靈性上的愛與和平。曾任船員、攝影師、動畫導演、插畫家、卡漫講師的藝術創作者吳開乾從1998年開始，透過繪畫創作，深獲多家媒體人物專訪報導，首創「烏金畫」以環氧樹脂當顏料以手指為筆，以中國水墨為底韻一指一畫用漸層方式勾勒九份，淡水等地美景與人文，呈現出立體及亮面感覺，因此有淡水之寶的美名，其書畫一體獨創風格的生肖春聯，深獲許多收藏家喜愛。

Ａh E 阿一（吳開乾)2021年「土」創作個展現場也有展出全球獨創的文字藝術生肖姓名畫與創意牛春聯!歡迎現場訂購!

2/10/11/12 休三天， 年初二開市

展訊聯絡人:游雯雅 0933-41-4753

吳開乾其他創作 https://www.facebook.com/david.wu.963。