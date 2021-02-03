走進大螢幕 聽車站說故事

文／陳佩吟 圖／靚道提供

臺鐵走過百年歷史，車站刻劃了時代的記憶，也在熙來攘往的步伐裡交換著每位旅人的故事，逐漸吸引影視創作者的目光，讓鐵道的每個元素，躍身成大螢幕上最亮眼的背景。本期精選影曾經參與視創作品拍攝的五個車站，帶您體驗幕後每段劇情與場景，再去探尋網美最喜歡的IG打卡秘境，一起中途下車，走進故事的每一幕。

跟著月臺上〈暖暖〉的旋律，裝備齊全踏上臺灣版「朝聖之路」，走一趟淡蘭古道中路，見證那段移民拓墾、角力鬥爭至和解的過程；跟著《總舖師》走進車站，電影裡高掛的「後壁車站」實為位於嘉義的「南靖車站」，在木製長條椅和售票窗口前回憶初戀的滋味，散步到小南海風景區欣賞湖濱恬靜的風光，順遊到後壁車站，這裡是電影裡預設的場景，走訪菁寮老街體驗嫁妝一牛車的古樸浪漫，品味農村聚落專屬的步調和人情味；或在《血觀音》的懸疑劇情裡，走訪日南車站的月臺，揭開電影中彌陀車站的真相，登上鐵砧山碉堡秘境，一覽隱藏版的大甲之美；也可以到石龜車站等待《候鳥來的季節》，穿越稻田及蜿蜒小徑，在巷弄裡的尋常人家與熊貓打招呼。

趁著假日出發旅行吧！用車窗外的風光沉澱心靈，用緩慢的步調練習休息，用沿途經過的每一個故事點亮生活。邀請您搭上火車，中途下車，體驗臺灣鄉鎮巷弄裡最在地的日常。