臺丹環境教育合作 丹麥The Index Award來臺展出

環保署長張子敬與丹麥商務辦事處長柏孟德(Bo Mønsted)於昨(2日）在松山文創園區南向製菸工廠，一同為「臺丹環境教育合作與環境設計大賽展覽」拉開序幕，該展覽為免費參觀，展期自2月2日起至2月5日下午4時止。

丹麥商務辦事處長柏孟德(Bo Mønsted)致詞時表示，「在日新月異的大環境下，若要在現有框架下有所突破，跨國合作絕對是一條正確的路，而推動臺丹間的合作也是丹麥商務辦事處一直以來駐臺的最大使命。今天很高興能見到環保署與The Index Project間的持續合作，這除了顯示臺灣在環境教育領域中努力不懈外，更代表著丹麥式的思維及環境設計深受臺灣青睞，希望透過這樣的合作，協助臺灣孕育出更多新一代的設計新秀，產出更多能夠解決現今社會上許多大小不同的環境議題」。

張子敬署長於開幕時也提到，「借鏡丹麥環境教育結合設計、創新和產業化的方式，朝向以設計來因應全球氣候變遷等環境永續議題，我國自103年起舉辦環境關懷設計競賽，每2年辦理1次，至今已辦理第4屆，參賽作品從第1屆513件，到目前第4屆已增加至919件，參賽作品關心之環境議題從永續發展、氣候變遷等，擴大至空氣污染、人口老化、在地困境與全球難題等，歷屆得獎作品，例如：尿布變黃金、生態淨水系統、輕質節能磚等皆已商品化，並正在解決環境問題，顯見環境關懷設計競賽正透過環境教育潛移默化的力量，影響設計界」。

環保署長張子敬（左二）、丹麥商務辦事處長柏孟德（右二）、台灣設計研究院張基義（左一）與The Index Project執行長Liza Chong（螢幕）共同鼓勵將SDGs融入設計，為台灣環境教育加油。圖／業者提供

本次展出之作品係由INDEX於104、106與108年的得獎（決選）作品中，挑出15件來臺展出，而這15項作品所對應欲解決的議題涵蓋能源議題、氣候變遷、永續發展、糧食危機、環境教育與重大疾病等。值得一提的是，本次所挑選出的作品，都圍繞循環經濟概念，如運用再生聚酯製成的衣服 （作品名稱為Petit Pli），適合9個月至4歲的兒童反覆穿、海洋廢塑料再利用（作品名稱為Plastix）、鳳梨葉纖維布料（作品名稱為Pinatex）、創新海洋耕種模式（作品名稱為Greenwave）等，同時也扣合環保署近期刻正努力推動與倡導的循環經濟政策。

此外，本次亦將展出我國環境關懷設計競賽1-3屆前3名的得獎作品，而這9項作品所欲解決的議題涵蓋再生與綠色建材的應用開發、海洋環境復育、再生資源利用及水質淨化設備等，也呼應了聯合國永續發展目標「健康與福址、淨水與衛生、永續工業與產業創新、永續消費與生產、海洋生態」等，再再顯示我國設計界如何透過觀察發現環境問題，再經由設計來解決問題。 環境關懷設計競賽可說是The Index Award的我國縮小版，參與本競賽的前幾名得主將被環保署推薦去角逐The Index Award，這次的展覽，除讓大家更加瞭解The Index Award的評選重點外，更透過欣賞近期得獎作品的方式，讓更多有興趣的人瞭解The Index Award，並獲得啟發。歡迎大家除了來觀展外，也能多多瞭解The Index Award及環境關懷設計競賽內涵，甚至參賽，詳細展覽參觀資訊請參閱環境關懷設計競賽活動網站：https://www.epadesign.tw/。