桃市首創全國停車單提醒溢繳退費

鑑於民眾因忙碌而疏失，桃園市交通局自2月1 日起，率先全國於停車繳費單上主動列印溢繳停車費資訊通知民眾申請退費。該局表示常有車主疏忽已申請代扣繳又持停車單繳費，或已繳費又至超商列印補單繳費，經統計桃園市目前有22萬筆停車單溢繳，統計溢繳金額高達約865萬元之譜。

桃市交通局長劉慶豐表示，考量郵寄成本，以往民眾溢繳金額超過新台幣100元，交通局才會主動以信件通知車主退費，每年通知溢繳停車費車主約2,800件，耗費郵資1萬7千多元，2月1日起交通局調整停管收費資訊系統與路邊開單PDA連線，當溢繳車輛於路邊停車時PDA即主動比對繳費資料，於列印停車繳費單時將同步列印「本車溢繳請翻背面退費」訊息，提醒車主翻面至停車單背面掃描QR code查詢溢繳費用。凡申請溢繳停車費退費需檢具汽車行車執照、身分證影本並填寫領據至桃園市政府 1樓路邊停車服務中心或至9處委外開單場服務處辦理，也可以至桃園市政府交通局網站下載領據填寫後參考填寫範例，檢附銀行帳戶、汽車行車執照及身分證影本，以傳真或寄送方式向交通局申請匯款退費。

劉局長提醒民眾如有至超商重複溢繳停車費之情形，由於超商代收項目繁多，超商店員無法判斷停車單是否已繳納，溢收之停車費辦理退費亦浪費行政資源，交通局再次呼籲民眾多利用行動支付繳費以避免溢繳，若有溢繳可至桃園市政府交通局網站或掃描停車單背面QR code查詢申請退費。