晶華陸上郵輪農曆新年出航 推出「船長之夜」營造「Happy牛Year」歡樂旅程

台北晶華酒店因應農曆春節假期，除了防疫工作做好做滿，面對留在台灣過年者眾、親友餐敘及闔家出遊需求量大，早就備妥人力物力並推出一系列餐飲與住宿活動。自除夕2月11日起至3月7日，晶華郵輪式度假體驗限定推出「Happy牛Year航程」，強化「新年文化體驗課程」之餘，2月14、15日並加碼推出「新春船長之夜」，以精緻晚宴與熱鬧有趣的「百萬富翁挑戰賽」，更祭出價值18萬的台北晶華總統套房住宿等多項大獎與房客一起過好年，兩人成行每人每晚2,990元起。3月7日前入住者更可享柏麗廳晚餐8點時段買一送一優惠。

配合台北晶華推出春節升級版「Happy牛Year」郵輪式度假體驗住房專案，2月14日初三、2月15日初四入住的房客可參加「新春船長之夜」活動，住客可於晚間到3樓宴會廳與家人一起享用美食，並可參加「百萬富翁挑戰賽」，有暢老虎、擲骰子、撲克牌等趣味遊戲，幸運者還有機會贏得價值18萬元的台北晶華總統套房住宿一晚等大獎。航程期間還將邀請駐村藝術家吳衍震，以幽默趣味的方式進行「新年石頭彩繪」活動，陪大人小孩度過難忘的佳節回憶。

參加晶華主廚團隊精心策畫「新春船長之夜」活動，每人2,000元，可在宴會廳享用包含：前菜五福臨門小滿漢、明蝦馬賽湯、冠軍爐烤美國肋眼牛肉無限量供應等佳餚，再以飯店最出名的八寶甜芋泥畫下尾聲，其中，在參加熱鬧的「百萬富翁挑戰賽」暢玩遊戲及抽獎，讓過年的歡樂氛圍High到最高。

想體驗晶華「Happy牛Year」郵輪式度假住房專案三天兩夜，兩人成行每人每晚2,990元起、兩天一夜則為3,990元起，並贈送一位12歲以下孩童免費。專案包含共學課程、柏麗廳早餐、雲天廊郵輪式全天供餐服務以及欣賞晶華城市星空電影院。專案可洽（02）2523-8000轉訂房組，或上網：www.regenttaiwan.com。