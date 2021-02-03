台灣行動支付APP 信用卡感應購物回饋再加碼2%

「台灣行動支付APP」感謝客戶長期支持，即日起至110年12月31日止，以「台灣行動支付APP」信用卡感應購物，除信用卡原有回饋外，可額外獲得2%專屬加碼回饋金，活動期間搭配合作銀行信用卡活動，最高可享12.6%回饋。

「台灣行動支付APP」已支援臺銀、土銀、合庫、一銀、華南、彰銀、上海、台北富邦、兆豐、臺企、陽信、遠東、元大、台新、日盛、中國信託信用卡，及中華郵政Visa金融卡，消費者只要持Android具NFC感應功能手機，即可於全台設有感應式刷卡機之商家感應「嗶！」付款，各大百貨量販類如新光三越、太平洋SOGO百貨、台北101、大潤發、家樂福、愛買、頂好超市、美廉社、寶雅、屈臣氏、HOLA及各式餐飲，交通類如臺灣高鐵、臺灣大車隊，皆可零接觸完成付款，是疫情期間不可或缺的好夥伴，App介面還可輕鬆查詢交易金額結果，不僅可以綁定多張信用卡，更是管理錢包的好幫手。

本活動結合銀行信用卡既有優惠再加碼，「優惠可以堆疊」，以日盛銀行的「商務御璽卡」為例，除原本的國內最高現金回饋0.6%、綁定台灣行動支付APP享12%(含本次感應購物活動加碼2%)，等於「最高12.6%」回饋；再以遠銀最新推出的「遠東樂家+卡」為例，國內最高現金回饋0.5%、綁定台灣行動支付APP享10%(含本次感應購物活動加碼2%)，等於「最高10.5%」，另110年2月28日前申請的「遠東樂家+卡」新戶皆可再享新戶專屬最高8%現金回饋。另彰化銀行「MY樂現金回饋卡」最高可達11%回饋、華南銀行「櫃買贏家生活卡」最高可達7%回饋、台新銀行「玫瑰Giving卡」國內節假日消費最高享5%現金回饋，更多各銀行超優質卡片等您來發掘。活動詳情請見活動網站(https://www.twmp.com.tw/actions/act209/)。

此外，「台灣行動支付」APP現在除2%感應購物活動外，搭乘高雄捷運也享有超高優惠，即日起至110年6月30日止，週一至週五，以Mastercard信用卡感應支付搭乘高雄捷運，享刷卡車資之50%回饋金。詳情請見活動網站(https://www.twmp.com.tw/Actions/act210/)

附表：「台灣行動支付APP」合作銀行推薦優惠