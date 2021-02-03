台灣行動支付APP 信用卡感應購物回饋再加碼2%
「台灣行動支付APP」感謝客戶長期支持，即日起至110年12月31日止，以「台灣行動支付APP」信用卡感應購物，除信用卡原有回饋外，可額外獲得2%專屬加碼回饋金，活動期間搭配合作銀行信用卡活動，最高可享12.6%回饋。
「台灣行動支付APP」已支援臺銀、土銀、合庫、一銀、華南、彰銀、上海、台北富邦、兆豐、臺企、陽信、遠東、元大、台新、日盛、中國信託信用卡，及中華郵政Visa金融卡，消費者只要持Android具NFC感應功能手機，即可於全台設有感應式刷卡機之商家感應「嗶！」付款，各大百貨量販類如新光三越、太平洋SOGO百貨、台北101、大潤發、家樂福、愛買、頂好超市、美廉社、寶雅、屈臣氏、HOLA及各式餐飲，交通類如臺灣高鐵、臺灣大車隊，皆可零接觸完成付款，是疫情期間不可或缺的好夥伴，App介面還可輕鬆查詢交易金額結果，不僅可以綁定多張信用卡，更是管理錢包的好幫手。
本活動結合銀行信用卡既有優惠再加碼，「優惠可以堆疊」，以日盛銀行的「商務御璽卡」為例，除原本的國內最高現金回饋0.6%、綁定台灣行動支付APP享12%(含本次感應購物活動加碼2%)，等於「最高12.6%」回饋；再以遠銀最新推出的「遠東樂家+卡」為例，國內最高現金回饋0.5%、綁定台灣行動支付APP享10%(含本次感應購物活動加碼2%)，等於「最高10.5%」，另110年2月28日前申請的「遠東樂家+卡」新戶皆可再享新戶專屬最高8%現金回饋。另彰化銀行「MY樂現金回饋卡」最高可達11%回饋、華南銀行「櫃買贏家生活卡」最高可達7%回饋、台新銀行「玫瑰Giving卡」國內節假日消費最高享5%現金回饋，更多各銀行超優質卡片等您來發掘。活動詳情請見活動網站(https://www.twmp.com.tw/actions/act209/)。
此外，「台灣行動支付」APP現在除2%感應購物活動外，搭乘高雄捷運也享有超高優惠，即日起至110年6月30日止，週一至週五，以Mastercard信用卡感應支付搭乘高雄捷運，享刷卡車資之50%回饋金。詳情請見活動網站(https://www.twmp.com.tw/Actions/act210/)
附表：「台灣行動支付APP」合作銀行推薦優惠
|適用
銀行
|推薦卡片
|實體卡活動
|「台灣行動支付」APP專屬回饋總計
|台灣
銀行
|一卡通鈦金商旅卡
|國內一般消費現金回饋最高1.2%
|最高3.2%
|土地
銀行
|JCB一卡通聯名晶緻卡
|國內一般消費最高現金回饋1%
|3%
|合作
金庫
|樂活卡
|國內一般消費現金回饋1%
|3%
|第一
銀行
|一卡通聯名卡
|國內不限通路一般消費1%
|3%
|華南
銀行
|櫃買贏家生活卡
|綁定指定行動支付5%回饋
|7%
|彰化
銀行
|MY樂現金回饋卡
|國內最高現金回饋3%+綁定指定行動支付6%(須登錄)
|最高11%
|上海
銀行
|小小兵聯名卡
|國內一般消費現金回饋1.234%
|3.234%
|台北
富邦
|momo卡
|一般消費享1%momo幣回饋
|3%
|兆豐
銀行
|Mega One一卡通聯名卡
|國內一般消費現金回饋1%
|3%
|臺灣
企銀
|藝FUN卡
|國內一般消費現金回饋0.5%
|2.5%
|陽信
銀行
|一卡通聯名鈦金卡
|1.1%現金回饋無上限
|最高3.1%
|中華
郵政
|郵政HCE手機VISA卡
|消費享1%現金回饋
|3%
|遠東
銀行
|樂家+卡
|國內一般消費送0.5％回饋金+綁定指定行動支付8 % *新戶最高可享18.5%
|10.5%
|元大
銀行
|鑽金卡
|國內消費最高享1.2%現金回饋
|3.2%
|台新
銀行
|玫瑰Giving卡
|國內節假日消費最高3%現金回饋
|最高5%
|日盛
銀行
|商務御璽卡
|國內一般消費送0.6％回饋金+綁定指定行動支付10%
|12.6%
|中國信託
|Visa/Mastercard信用卡 (不含公司卡)
|依各產品回饋，詳見銀行官網
|各產品回饋外，再享2%