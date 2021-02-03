貿協舉辦防疫醫材視訊採購大會　成果豐碩

新冠肺炎疫情持續擴大，全球確診人數已突破一億，各國對防疫用品需求激增，經濟部國際貿易局看準趨勢，責成外貿協會2日舉辦一場「全球防疫醫材視訊採購大會」視訊採購大會，吸引全球33國103買主，向我國採購防疫醫材及耗材、檢測試劑、口罩生產機械及原料、數位科技與智慧醫療等產品。

在全球新冠疫苗仍未普及之際，台灣優質個人防護及防疫產品備受海外買家關注；澳洲ASpen Medical為營業額超過29億美元的全球醫療服務提供商，透過此次視訊採購大會，採購熔噴布以及口罩機械，提高澳洲口罩自主供貨能力。營業額5億美金的泰國BJC集團對體溫偵測和PPE有大量需求，巴西知名醫療儀器供應商 Labtest Diagnostica SA需要試劑以及醫療耗材，法國時尚口罩商 Mask Generation 則看中台灣口罩設計能力，急尋口罩美學合作夥伴。

參與視訊的國內廠商共同表示洽談效果超出預期；熔噴不織布製造商昇級生醫與美商Wintec洽談後，有信心提供美商每月所需的5-6噸高品質熔噴布，後續將爭取長期訂單；專攻應用物聯網/人工智慧工業設計的科極國際本次與5家買主接洽，其中越南買主Công ty CP Công nghệ iSofH對其醫院HIS系統、診斷物聯網及自動消毒機器人等各類解決方案表達高度興趣；口罩國家隊的康那香研發的高速口罩機，獲澳洲政府及醫療院所標案供應商Aspen青睞；來自竹科的旺北科技將與保加利亞大型私人醫學診斷實驗室Kandilarov以及醫材進口商INTERNATIONAL MEDICAL DISTRIBUTION LTD進一步洽談合作。

買主透過視訊與供應商洽談採購代理，商機無遠弗屆。圖／外貿協會提供

貿協指出，看好本次活動帶來的商機，國內業者報名相當踴躍，包含智慧醫療工業電腦的研華科技、威強電子，醫材大廠泰博科技、全自動核酸檢測機的大江基因、個人防疫用品大廠美德向邦、康那香、華新橡膠、檢測試劑廠商奈米碳素、泉沂醫學等及生產消毒機器人鼎眾、體溫檢測解決方案筑波醫電等，向全球買主推廣我國完整優質的防疫產業生態供應鏈。

「全球防疫醫材視訊採購大會」在貿協外館的努力下，買主報到率近八成，突破買主無法來台洽商的困境。透過視訊，國內供應商與國外買家洽談熱絡，成為2021年第一場大型拓銷活動的典範。