媒體報導金屬中心執行長違法兼職坐領高薪案 該中心澄清說明

文/葉圳轍

金屬中心今(2)晚發出緊急聲明表示，有關媒體報導該中心執行長林秋豐，為教授違法兼職坐領高薪一事，絕非事實，因所領相關費用，均依照相關辦法規定支領，絕無不法。該中心聲明如下：

林秋豐執行長為專業經理人，係由屏科大經過相關委員會審議通過，並正式函文金屬中心同意擔任，期間並每學期回校義務教授一門課，所支領之薪水乃經過金屬中心薪資委員會提董監事會通過。所領獎金，皆為沿襲長久以來金屬中心獎金支領模式，為存在已久之機制，林執行長亦依照相關辦法支領，且擔任執行長期間從未支領屏科大薪資，並已於今(110)年1月31日自屏科大離職，專任於金屬中心。

林執行長兼任大強鋼鐵公司董事長，為依照金屬中心法定程序通過後擔任，歷任金屬中心執行長皆兼任大強鋼鐵董事長，所領相關經費，也依照相關規定支領。

具備產業經驗為教育部積極鼓勵科技大學教師力行的政策，因此，林執行長積極配合此一政策借調至本中心，主要在了解產業界以及研發法人的策略以及現況，並主動促成產學研三方的合作。期間，亦促成金屬中心與多所國內外大學的合作，共同為我國產業界的競爭力努力。

林執行長於任職期間，積極配合推動5+2產業創新政策及前瞻基礎建設等重大施政方針，攜手中鋼、台船推動離岸風電產業鏈在地化、成立高雄海洋科技產業創新專區、推動半導體設備國產化、強化航太零組件供應鏈結構、輔導南部在地聚落產業升級轉型、發展數位醫材產業等，屢獲國際獎項肯定並成功推動金屬產業高值化，並於近三年法人績效評鑑中表現優異，非媒體所謂坐領高薪而不作為。

未來本中心將依財團法人法相關規定並配合政府政策，積極協助產業發展，持續扮演協助中南部及在地傳統產業升級與轉型之要務；在創新研發上，將針對用鋼產業的轉型躍升需求，加大數位轉型研發與推動力道，另外，也將配合政策推動中油循環技術暨材料創新研發及專區，投入循環鋁材創新應用製程技術開發，以及依據推動半導體先進製程中心之政策，降低半導體設備開發風險，落實先進封裝設備國產化之推動與發展，開發關鍵零組件，精益求精，為產業做出更多貢獻。