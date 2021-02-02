「2021國際商會仲裁新規則介紹」會議 1/29在台盛大舉行

國際商會(ICC)、國際商會中華民國委員會(ICC Chinese Taipei)及中華民國國際經濟合作協會（國經協會）於1月29日在台舉辦「2021國際商會仲裁新規則介紹」，會中針對國際商會發布2021年版仲裁規則進行深度解析與探討，同時以此為仲裁人與企業廠商溝通平台，促進廠商對國際仲裁的認知與使用方式。本次會議由ICC國際仲裁院院士暨本會常務監事暨常在國際法律事務所資深合夥人朱麗容律師主持，邀請國際商會仲裁院院長Alexis Mourre致開幕詞。國際商會仲裁院副院長(候任院長) Claudia Salomon發表演講，現場約100位出席，線上約30名產業人士出席。

國際商會(ICC)以提供國際仲裁及爭議解決服務全球知名，為各國接受作為解決商務及投資爭議的主要機制。今年國際商會發布2021年版仲裁規則並於1月1日正式施行，規則中主要是將近年熱烈討論且較有明確共識的議題做規範，包括追加當事人、合併仲裁、仲裁庭的組成與仲裁庭獨立性與利益衝突問題等更動。此外也因應新冠疫情針對線上開庭做了明確的規定，這也是會議對談的重點之一，以因應後疫情時代的新常態。

本次圓桌會議由ICC國際仲裁院院士暨本會常務監事暨常在國際法律事務所資深合夥人朱麗容律師主持活動，邀請國際商會仲裁及ADR北亞地區范銘超主任、英國品誠梅森律師事務所合夥人陳希佳律師、高蓋茨法律事務所合夥人黃璽麟律師、聯合再生能源股份有限公司潘蕾蕾財務長、元太科技工業股份有限公司法務處蘇瑛珣處長、國際商會國際仲裁院案件管理法律顧問Ms. Hazel Tang、新加坡獨立仲裁人Mr. Michael Hwang, Mr. Steven Lim等海內外仲裁經驗豐富之仲裁院士、律師及國內知名企業人士，針對ICC 2021年版仲裁規則修改內容進行圓桌會談及交流，就各自專長及經驗分析企業如何有效應用ICC仲裁。

國經協會於2000年成立至今，致力於促進台灣及各友好國家間的經貿交流合作。目前已與全球98個國家之151個工商團體建立友好合作關係，每年在國內外舉辦30場以上之民間雙邊經濟合作會議。

國際商會（International Chamber of Commerce，簡稱ICC）為全球最大商工組織，總部設於巴黎於1919年成立。ICC的宗旨在促進國際貿易及投資，以增進企業成長及繁榮；為人熟知之貢獻有信用狀統一慣例（UCP）、國貿條規（Incoterms）、國際仲裁院（International Court of Arbitration）、貨物暫准通關證（ATA Carnet）等。國際商會中華民國委員會(ICC Chinese Taipei) 於1966年成立，代表我國加入國際商會，2001年起國經協會負責ICC Chinese Taipei秘書處工作。