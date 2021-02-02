挺部桃、挺桃園，千如電機一馬當先

鄭文燦市長致贈感謝狀肯定企業回饋

桃園疫情吃緊，企業紛紛跳出來表態挺部桃、挺桃園，並以實際行動表達支持，鄭文燦市長日前特別代表市府致贈感謝狀給在地企業們及善心人士的愛心捐贈，感謝其共同守護國門，挺部桃、挺桃園的熱血，包括：千如電機工業股份有限公司(股票代號3236)捐贈現金100萬元、孚豐企業股份有限公司捐贈現金20萬元整及空氣淨化機600E3型30台；承翰寶石有限公司董事長繆承翰、哥德廚具股份有限公司董事長葉景瑢、喜來麗股份有限公司董事長楊鄧今華、臻觀投資有限公司董事長鄧錫河、全大衛星電視台董事張玉齡、豪發建設有限公司董事蔡淑妙、富煒食品有限公司執行長鄧秀蘭、全盛鴻營造有限公司總經理劉守禮、彰化縣義交大隊副大隊長許增鏞、陳嫦娥女士等10人共同捐贈100萬元。

桃園市長鄭文燦表示，部桃專案仍在採檢期，其他包括居家隔離或居家檢疫等也持續進行中，市府團隊將秉持沉著、冷靜，以及嚴謹的精神，展現防疫應有的態度，以高標準推動各項防疫工作。

親送現金100萬元到市府的千如電機董事長徐明恩表示，迎擊Covid-19新冠肺炎迄今將近一年，在政府有效對策、醫療團隊的高執行力以及全體國人一條心、積極努力之下，台灣人才能過著自由無礙的日常生活，企業、經濟才能活動照常持續運作甚至成長，這是讓許多國家羨慕感佩的事情，身為企業更是感到非常榮幸、感謝。

總部位在楊梅的千如公司，致力CSR指標的實踐計畫如人才發展與社會共融方面皆不遺餘力，去(2020)年10月產學合作簽約，對需才孔急的台灣產業人才培養，加強灌溉培植；11月則捐贈10萬片口罩給馬來西亞，以回饋當地對千如馬來廠的支持，裨益社會共融。為落實防疫，電感元件大廠-千如電機於去年12月渡過41周年公司慶的方式也僅低調舉辦感恩餐會，堪稱高規防疫與企業回饋的優等生。此外，千如也積極因應國際環境保護的新潮流，藉由「綠色管理」的過程，來提升企業形象與善盡企業的社會責任，以達到企業永續經營，例如取得IATF 16949、IECQ QC080000、ISO 14001等，目前正進一步推動自動化生產，以邁向世界級電感生產事業集團。