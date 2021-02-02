動物迷蹤沃野派對開跑 富里稻草藝術季成東部最夯打卡景點

富里第二屆稻草藝術季即日起至4/30正式起跑！今年10大社區參與挑戰2至6米高巨型稻草動物編織，共創20餘座稻草動物聳立，歎為觀止，為富里農會羅山展售中心旁花海區再添看頭，是為國旅首選景點。

為感謝農友辛勞，今日富里鄉農會辦理110年度農民表揚大會，並結合第二屆稻草藝術季開幕及里山食藝教室揭牌儀式，於今日表彰129位農友為土地奉獻心力，其中包含甫獲總統表揚的第32屆十大神農獎黃治鴻、簡明志理事長榮獲全國稻米達人臺灣有機米組季軍、張素華總幹事榮獲產銷履歷卓越貢獻獎，為富里農會的光榮時刻。

今日花蓮縣長徐榛蔚、行政院農糧署東區分署徐煇妃、花蓮區農改場場長杜麗華、全國農業金庫張翔貿主任、松山區農會王順發總幹事、陳建忠議員、黃玲蘭議員，皆親臨會場對富里農會表達深切肯定。

縣長表示，縣府期待由農會帶領下，從有機水稻乃至茶品，能持續為地方農產打出金字招牌、整合地方光觀，並與縣府合作進行在地品牌行銷。今年花蓮縣特別推動『慢．精品花蓮』主題，望國人有機會前來里山食藝教室進行有機餐桌體驗，感受農友耕作辛勞。

富里農會總幹事張素華說，第二屆稻草藝術季今年加碼演出。社區為迎接年節到訪遊客，化身為草根藝術家，許多社區更首次挑戰巨型動物編織，作品驚為天人，除能推進在地觀光效益，也藉此提倡取之於自然、用之於自然的永續精神。

『第二屆稻草藝術季-動物迷蹤沃野派對』持續配合環保局政策，以不燃燒稻草為原則，利用數噸稻草進行創作，以眾稻草動物佇立於田野狂歡情境，宣揚與自然合諧共存的理念，磅礡登場，包含：龍貓、金龍、大象、河馬、企鵝、天鵝、氂牛、貓頭鷹、長毛象、酷斯拉等，全場多達20餘座巨型稻草動物，遍佈1.1公頃花海間，打造熱鬧非凡的動物派對意象。此外，1/30日至3月底止，每週六、日與過年初一至初五期間，更推出富麗富里好市集，遊客可一次購足地方名產、品嘗在地美食，歡迎闔家光臨。