trinamiX 率先將3D人臉辨識技術嵌入OLED螢幕後方 為智慧型手機廠商開闢新天地

巴斯夫歐洲公司旗下的全資子公司trinamiX，同時也是3D影像及紅外線感應解決方案領導者於日前宣佈，該公司的安全人臉辨識3D影像解決方案已能置於行動通訊設備的OLED（有機發光二極體）螢幕後方，代表trinamiX 的解決方案成功將高階安全人臉辨識技術與全新的設計自由度、卓越的用戶體驗相結合。

trinamiX 在現有解決方案的基礎上又增加了一層安全保障：它不僅能捕獲人臉的2D圖像和3D深度圖，還能即時測試 「活體皮膚」，防堵了高模擬的全臉面具、3D雕塑甚至是精細的2D列印圖等欺騙手段來解鎖智慧型手機。trinamiX 的即時人臉辨識技術確保人臉解鎖、行動支付和門禁系統的順暢使用。

trinamiX專利技術支援全螢幕。trinamiX 推出的 OLED 螢幕人臉辨識安全性解決方案，為智慧型手機製造商（OEM）帶來前所未有的設計自由度，有助於提升智慧型手機的時尚感和用戶體驗，原先智慧型手機上的「瀏海」設計也將成為歷史。

trinamiX 3D影像部門總監 Stefan Metz 表示：「我們很高興能與OEM攜手引領這一新時代。使用我們的技術，用戶不僅可以享受全螢幕帶來的卓越體驗，他們的隱私也可得到最安全的保護。」

trinamiX 將在2月23日至2月25日於上海舉行的世界行動通訊大會（MWC）上現場展示用於 OLED螢幕的3D影像解決方案。訪客可至展示攤位（N2館 D161），或在展會前及展會間提出會議邀請。 關於 trinamiX：trinamiX 為消費電子設備和工業設計領域，開發並銷售尖端3D視覺和紅外線感應解決方案。旗下產品有助於人類和機器能充分運用資料，以瞭解我們所處的世界，進而提高決策力和安全性。成立於2015年的trinamiX 是巴斯夫歐洲公司旗下的全資子公司，總部位於德國路德維希港，在全球約有150名員工。