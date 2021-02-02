崑山科大創辦人李正合辭世 明（3）日舉行告別式

文/葉圳轍

崑山科技大學創辦人李正合，1月23日辭世，享壽95歲，告別式將於明(3)日上午在台南殯葬所景行廳舉行。

李正合畢生奉獻於興辦教育事業，為臺灣技職教育奉獻一生，作育英才無數，實為杏壇典範。

為此，行政院秘書長李孟諺明日將代表總統府頒發褒揚令，中國國民黨中央評議委員會主席團主席吳清基頒發黨旗、黨狀；臺南市市長黃偉哲也將頒發「卓越市民」狀，感念其為臺南技職教育的付出。

民國15年出生於農家的李正合，甘肅省臨澤縣人，畢業於四川重慶邊疆學校（現為大陸地區國立民族大學）師範部生化組；民國37年奉教育部指派渡海來到臺灣，分發至嘉義女中任職，開啟教職生涯。

而後，李正合先後調任到臺南一中、臺東農校、臺南二中擔任生物教師，十餘年間，建樹各校科學館有成，獲教育廳的獎譽，他撰寫了《博物學精粹》、《生物學精粹》等書和製作掛圖等教具，同時將牧草適應性的專研結果推廣至農家，教學、研究績效斐然，民國47年起受聘為成功大學的講師。

李正合素有興學樹人的宏願，當年適逢政府獎勵私人興學，民國48年春天在林占鰲先生慨允贊助下，遂放膽著手進行規劃創辦一所私立中學。民國50年時興建「崑山中學」第一幢建築，其創辦的第一所學校於焉誕生。後來陸續開辦初中部、高中部、高職部和附設補校等學制，在他戮力的經營下，崑山中學在不到十年之間，已然成為完整的綜合中學。

繼辦理崑山中學有成後，李正合體認到在南部地區除了成功大學外，尚缺乏培植工商業中級人才的專科學校，遂積極籌備成立專科學校，民國54擇地於現臺南市永康區大灣里（鯽魚潭故址）動土建設，同年8月教育部函准設立「崑山工業專科學校」。草創初期，他事必躬親、胼手胝足，擬定建築現代化、教學科學化、設備標準化、管理制度化、環境公園化等五大目標，稟承「堅毅誠樸」校訓辦學，因辦學績效佳、校譽日隆，民國85年，與當時臺北、高雄、雲林等知名國立專科學校，成為我國教育史上第一批改制技術學院之專科學校，並於89年升格為「崑山科技大學」。

在第一任校長何緒纘博士過世後，李正合於民國57年起接任校長，直到民國86年1月屆齡而「功成身退」後，繼以「創辦人」身份持續關心學校，扮演一個稱職的顧問角色，並以其多年的豐富行政經驗，及敏銳的觀察能力協助學校。

李正合自開展教育志業以來，辦學成效顯揚，獲獎無數。民國58年9月，以傑出大專院校創辦人兼校長身分，榮獲蔣中正總統召見嘉勉；69年9月，榮獲蔣中正總統召見，參加擴大早餐會；74年承辦第16屆大專運動會並擔任大會主席，開啟五專承辦大型運動會先例；77年9月，榮膺教育部服務40年資深優良教師並獲列「杏壇芬芳錄」，榮獲李登輝總統召見、行政院俞國華院長表揚；82年7月，以全國特保最優人員，榮獲李登輝總統頒獎褒揚；103年7月18日則榮獲教育部頒發第三屆「技職教育貢獻獎」。

因應「全球化」的時代，李正合走在最前端，積極地推展國際學術交流、接軌國際，民國64年與「韓國忠北大學」締結姊妹校，開啟邁向國際學術交流之路；民國75年與「西德威廉哈芬技術學院」締結姊妹校，邁向國際「自動化、精密製造」科技學術交流；翌年邀請西德威廉哈芬技術學院姊妹校校長郝德博士，蒞校講授「CNC工具機」，大幅增進崑山師生「自動化、精密製造」的科技能力。

李正合更以大魄力，爭取在崑山工專主辦民國74年5月的「中華民國大專院校第十六屆運動大會」，擴大競賽項目，以有限的人力、財力，有聲有色的圓滿完成這項被譽為「小型奧運」的大規模活動，創私立學校辦此大型活動之先河。

李正合一生奉獻教育，作育英才無數，對臺灣技職教育貢獻良多，實為教育界之表率，其事蹟符合褒揚條例第2條第4款「興辦教育文化事業，發揚中華文化，具有特殊貢獻者」規定，因此獲總統府明令褒揚，堪稱杏壇典範，所留下的身教、言教及事功，將讓後世景仰與思念，生生世世，永不止息。