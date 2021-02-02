春節賀歲喜劇電影「金不厭詐」2月10日小年夜全台上映

每一個台灣男人的心裡，都有一個屬於金門的故事！

春節賀歲喜劇電影「金不厭詐」，日前分別在北、中、南及金門，舉辦試映會，獲得好評，除了「不以髒話代表本土」樹立了新喜劇的風格之外，全片在金門取景，也讓台灣這個主體意識更為完整。

電影「金不厭詐」樹立了國片新喜劇的風格。

這部電影以大家所熟知的八點檔演員為骨幹，還有金門代表人物董智森、亞洲食神梁幼祥、新聞主播何啟聖及木雕藝術家沙力浪參與演出，讓全片在原有的爆笑情節之外，增加不少亮點，使得試映會驚呼連連。

「金不厭詐」全片在金門取景，帶領觀眾遊覽金門風光。 觀眾跟著電影「金不厭詐」的鏡頭，看見金門特殊景觀。

擔綱演出的陳霆、林千鈺、蘇炳憲、方文琳、劉克勉、林文鈞、應蔚民、劉濟民、伊正等，他們純熟的演技，將同學之間的友誼、夫妻之間的磕絆與詐騙集團的周旋，演繹得自然流暢，讓觀眾的情緒隨劇情起伏。

為了吸引年輕觀眾，還大膽啟用青年創作歌手林亭翰、校花級美女齊薇、籃球美少女邱珺琳及學霸小鮮肉詹景富。林亭翰還為電影，創作主題曲，為這部喜劇增添不少音樂元素。

「金不厭詐」這部電影以大家所熟知的八點檔演員為骨幹，精采演出。

最有趣的是，影片最後，一群歐巴大叔和年輕演員一起跳著應蔚民（小應）為電影所做的輕快舞曲，很有印度寶萊塢電影的味道。導演王重正說，會讓歐巴們跳舞，是希望呈現出在台灣多數中年男子，內心其實還住著一個小男孩的青春靈魂，只是不好與人說，就跳出來吧！

導演王重正認為每一個台灣男人的心裡，都有一個屬於金門的故事。 昔日偶像明星方文琳（右）亦在片中擔綱演出。

至於為什麼要選擇金門為主題，王重正導演除了思考在記述台灣故事，金門須佔有一席之地之外，還有就是台灣特有的當兵文化。他說，很多人都有在金門當兵的經驗，看到電影之後，又可以跟朋友為此聊上好久。至於更多沒在金門當兵的男人，看了電影認識金門，也可以說上一段「那些年跟金門擦身而過的好險」。

「金不厭詐」定檔於2月10日小年夜全台上映。（圖／何啟聖提供）