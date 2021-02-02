桃園休閒農業區年假開門揖客

農曆年將屆，全球因疫情鎖國下，台灣也興起偽出國之旅，民眾由南至北、從北到南、離島跳島..藉由各種模式一償無法出國旅遊宿願。

近年桃園市藉由推廣「一區一特色」政策，讓境內各區遍地開花，在輔導觀音區及新屋區，積極推動地方農業「擇蓮發展」策略下，目前觀音、新屋兩區已有30餘座蓮花園，種植面積廣達50多公頃，讓全國民眾不只可欣賞蓮花，更結合文化、藝術、地方美食、童玩等多采內容，發展出全方位休閒。

桃園休閒農區年假資訊。圖/傅秉祥

另從日據時代便產茶、堪稱桃園茶葉之鄉的龍潭區，以特有的紅色酸性土壤及溫和多霧氣候種植出口味獨特「椪風茶」，甘甜香醇令人回味無窮，除此還有每年秋天舉辦的石門活魚觀光節暨水保嘉年華活動，也吸引各地民眾到石門吃活魚、遊湖、賞美景，桃園市龍潭區也是全臺最早種植魯冰花的地區，因而又被稱為魯冰花故鄉，魯冰花又名「羽扇豆」，種植於茶樹間，開花後犁入泥土作為綠肥，象徵犧牲自己照亮別人的精神，如同客家母親對家庭的奉獻與傳承，因此客家人視「魯冰花」為「客家母親花」。

另市府輔導成立「酪農專區」發展長達30多年的大園區，全區酪農戶養殖了1千多頭乳牛與5百多頭泌乳牛，日產10餘公噸鮮乳，其中多家農場更已轉型以觀光行銷的模式讓遊客參觀，遊客可購買鮮乳饅頭、糕點、冰淇淋、奶酪、鮮奶咖啡等周邊商品，也逐漸發展成桃園縣的另類觀光景點，每逢週假日人潮不斷。

桃園農業局「休閒農業區規劃與輔導工作」以市府推動劃定休閒農業區政策發展下，截至去(109)年底止已完成9個休閒農業區的劃定，位於新屋的海洋客家休閒農業區也預計於今年正式成立，即將達成桃園10大休閒農業區的目標。此外，市府也正持續規劃秀才、大石門、中庄、楓茶米、博覽、百吉、中壢等其他7處休閒農業區，以打造「一休區一花卉、一休區一節慶」為發展方向，提升休閒農業區知名度，並邀集在地業者加入形塑產業聚落，輔導休閒農業區協會組織提升財務自主能力，以促進休閒農業區永續發展。

農業局長郭承泉表示桃園市長鄭文燦十分重視休閒農業區劃設計畫，除了在農業局成立休閒農業科，輔導各區成立休閒農業區，也為發展休閒農業區的農事體驗、特色農特產品、場域農遊、農村再生等方面挹注更多資源，讓休閒農業多元化，展現各休閒農業區的不同特色。桃園市農業自104年起持續申請劃設休閒農業區，迄今已公告劃定包括蓮花園、大北坑、大古山、溪海、月眉、台七桃花源、楊梅、坑子溪、康莊等9處休閒農業區，輔導農場結合自身及周邊資源提供農事體驗服務，盤點成熟業者的衍生性產品及協助開發具潛力商品，並整合串聯休區內各項資源創造旅遊新亮點，未來也將持續推廣休閒農業區特色活動。