蔡總統慰勉桃園市防疫消毒大隊及國軍三三化兵群

桃園市長鄭文燦今（1）日上午前往桃園區南門公園，陪同總統慰勉「桃園市政府防疫消毒大隊及陸軍第六軍團三三化學兵群」活動時表示，感謝蔡總統至防疫第一線的桃園，為陸軍第六軍團33化兵群及市府環保局團隊打氣，自1月12日部桃事件發生迄今，桃園社區防疫等級提升，為減少社區傳播的風險，市府與陸軍第六軍團33化兵群合作進行全市大消毒，第一階段針對社區足跡較多的熱區，最短時間內完成消毒；第二階段則針對桃園生活圈、大溪老街等進行第二輪消毒，消毒工作廣受市民肯定。鄭市長感謝投入消毒工作的防疫消毒大隊，也感謝南門市場所有的鄉親及攤商共同防疫，相信透過防疫同心、冷靜及團結，市府與市民朋友將共同度過難關。

桃市府環境稽查清潔大對長羅文林向總統進行簡報。

鄭市長指出，部桃事件發生迄今共計19名確診，在中央及地方的努力下，透過擴大隔離採檢，為醫院的風險築起防火牆，控制確診個案於居家隔離的範圍內，不僅讓市民朋友放心，也能維持急救責任醫院及診所的醫療量能，兢兢業業地面對疫情變化。鄭市長也感謝蔡總統及中央流行疫情指揮中心，給予桃園最充沛的防疫物資，以及提供醫療院所的協助，例如：基於醫生保護病患就診的權利，除了呼籲各醫院不拒診外，也提供醫療院所不等的獎勵金，凡收治轉院患者的醫療院所健保費用將加成100%、收治健保卡註記者將加成50%作為獎勵金，若拒診則依醫療法規定予以處罰，保障病人的就醫權利。

鄭市長提到，防疫期間，市府給予基層醫療院所最大的支持，也感謝期間每位同仁的努力，包括陸軍第六軍團33化兵群龔龍峰指揮官近期家中適逢新生兒誕生，仍以公務為重，以及眾多同仁揹起裝備，站在第一線的巷弄完成消毒，相信在所有人的同心協力下，一定能打贏防疫戰爭。

總統蔡英文表示，近日常見身著防護衣的工作同仁執勤，今日特別代表全體國人表達感謝。自去（109）年開始，不論是武漢包機、寶瓶星號、檢疫所及近日桃園大消毒，陸軍第六軍團33化兵群始終站在防疫最前線，承擔防疫消毒的重責大任，共同為防疫努力打拚。陸軍第六軍團33化兵群龔指揮官因其重大責任，未能與妻子共同見證孩子誕生，對此她也表達恭喜與歉意。此外，桃園防疫消毒大隊也已出動超過3,000人次，消毒地點更超過7,000處，非常辛苦。

蔡總統指出，國家有賴防疫同仁的守護，台灣方能國泰民安，而桃園是國境的第一線，在防疫同仁的把關下，國人才能安心過生活。疫情當前，感謝所有防疫同仁的付出，期盼眾人攜手努力做好防疫工作，守住國境最前線，為台灣人民的平安幸福共同努力。

環保局長呂理德表示，近期針對確診者足跡處，市府與陸軍第六軍團33化兵群通力合作，自1月21日至2月2日期間持續消毒，總計出動1,148人次，仔細消毒確診者足跡周邊155個里的範圍。而國防部也全力支援防疫工作，新冠肺炎爆發後，已派遣兵力2,043人次，執行專案消毒及預防性消毒工作，協助桃園醫院病患轉院消毒作業，並陸續支援八德、蘆竹、中壢、龜山區等4區30個里地區消毒作業，共計派遣兵力302人次，今、明2日則針對桃園區東門里等36個里實施地區消毒，今（1）日下午也會至大溪老街實施防疫消毒作業，確保民眾健康及遏止疫情擴散。

今日包括立法委員黃世杰、湯蕙禎、市議員余信憲、黃家齊、蔡永芳、簡智翔、陸軍第六軍團33化學兵群上校指揮官龔龍峰、市府環保局長呂理德、衛生局長王文彥、新聞處長詹賀舜、桃園區長陳玉明、環境清潔稽查大隊長羅文林、前立法委員黃適卓、彭紹瑾、鄭寶清等均一同出席慰勉。