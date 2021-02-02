哞哞年iloom怡倫家居迎好運　2021「哞」得紅包金得意

迎接全新2021年， iloom怡倫家居要與消費者共度更加溫暖的家庭時光，同時歡慶農曆新年到來，即日起至2月11日止，推出「2021 哞哞平安．賀歲新年享雙重」優惠活動，只要在iloom怡倫家居台灣官方粉絲頁按讚並於官網註冊會員，不僅可享全台門市消費單筆滿NT$5,000元現折NT$250元，折扣金額無上限，更加碼最高價值NT$5,750元大紅包；此外，DESKER也祭出「2021牛氣逼人．新年優質選禮」優惠方案，2021年1月29日至2月28日止，於信義誠品門市及線上門市購買DESKER系列商品，即享多樣滿額好禮，還有韓國DESKER代言人–南柱赫年曆讓你帶回家，數量有限、送完為止。

農曆春節是家人團聚的重要日子，家家戶戶年前都會除舊佈新，更換老舊家具，把象徵舊的丶不好的「氣」送走，迎來全新福氣，讓一整年都有好運。惱人的「收納」是大多數人最困擾的居家整理問題，再有質感的空間規劃，都會因隨手擺放的零碎小物而大大扣分。要收拾的物品千變萬化，不管是擺飾品、書籍、植栽，擁有多種收納組合的Glen系列層架櫃，能讓空間利用達到最大化；水杯、餐具、家電等多款廚房用具的歸納需求，就交給Rema系列落地儲物架，結合抽屜、門板櫃、間隔層板等各式收納設計，不管個人咖啡廳還是微醺小酒吧，輕鬆經營屬於自已的空間氛圍 。



擁有多種收納組合的Glen系列層架櫃，能讓空間利用達到最大化；Rema系列落地儲物架，結合抽屜、門板櫃、間隔層板等各式收納設計，輕鬆經營屬於自已的空間氛圍。圖／iloom 怡倫家居提供

舒適溫暖的家就從沙發開始，重視時尚設計與舒適乘坐感的你；需要依空間、人數變換座位規劃，就選Luova系列沙發與COMO 雙人座積木沙發；親朋好友人數眾多的話，還能挑選同系列長凳搭配，盡情享受歡聚時光。疫情影響人們居家生活，未來居家辦公與學習時間將逐漸增加，DESKER系列家具「超前部署」，穿梭辦公與生活之間，利用現有空間創造專業又舒適的逐夢空間，風格一致的簡約設計，從工作桌到收納櫃，不同的排列組合就是一場全新創作！可輕鬆調整桌子高度的升降式電動桌，隨時保持最佳姿勢與狀態、逐夢不中斷；美背書櫃兼顧收納及隔間功能，多款規格設計不管是文件、衣物，甚至是公司商品或模型皆可整齊收納，開闢專屬夢想天地。更多活動詳情請洽全省門市及iloom怡倫官網 https://www.iloom.com.tw/。



DESKER系列家具， 利用現有空間創造專業又舒適的逐夢空間。 圖／iloom 怡倫家居提供

關於iloom怡倫家居

iloom怡倫家居為韓國第一大傢具公司FURSYS旗下專營生活家居的品牌。為韓國第一家全產品使用E0板材，提供安全無毒防撞的三大保證，深獲台灣民眾喜愛。iloom重視所有使用者的需求。每件傢俱設計的角度、線條都是以此為出發考量。在世界權威設計獎項，紅點、IDEA、JAPAN GOOD DESIGN等，屢屢得到獲獎肯定。