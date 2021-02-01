百年建材打造百年企業 頂級豪宅御用

剛結束兩個多小時的採訪，只見高得貿易總經理張泰西和兒子張敬偉父子隨即趕往石材倉庫，兩人駐立在一塊大理石材前仔細端詳，與架設燈光的師傅急切討論著光線投射於石材的角度，「再往右邊一點就好」，細微的調整完美了石材呈現的模樣，僅些微差距張泰西都很要求。

「有人建議我們使用美術燈，會令石材會更炫彩奪目，但我們堅持場內展示的燈光，儘量能和客戶家中使用的一致，避免顧客當場看的與買回去的有所落差。」張泰西的夫人王綺慧從一旁笑臉迎人地走來，緩緩地向記者解釋道。

穿梭在位於八里的近千坪展示中心，走入一塊又一塊展現著不同樣貌的大理石間，彷彿走進了大理石森林。「這塊是從義大利來的，這塊是希臘，那塊是土耳其，每每走在裡頭都像是在環遊世界；這塊有做『仿古』跟那塊沒做的，感覺就差很多。」對著自不同國家親自挑選的百來片石材，王綺慧如數家珍。歷經千萬年時光旅行，每顆石材有著獨一無二的紋理，有的高貴典雅，有的尊貴大氣，走過一片片石林，細細品味天然石材的情感起伏與流動，竟讓人有種置身藝術殿堂的錯覺。

挑石眼光 市場驗證

成立於2003年，高得貿易專營各類大理石、花崗石材批發，精品定位的產品是頂級豪宅御用的百年建材，像是周杰倫居住的和平大苑、花蓮瑞穗天禾酒店、君悅飯店、桃園第二航廈及某信義區知名的豪宅建案等，從牆面、地板、桌面到電視牆等，都能見到高得貿易的大理石材。

「石材行業前期至少得投入上億資本，最大的風險在於『挑石』，採購一顆石頭的成本幾十幾萬到上百萬不等，現在都是老公和兒子在國外親自監督。石頭要會挑，這要看經驗值，怎麼從國外運輸回台，到切割再到市場銷售，此時，挑石的眼光是否精準，市場會告訴你答案。」信手拈來說的一口「石頭經」，其中處處都能是學問。畢業第一份工作即從石材貿易做起，十多年歷練，在這男性當道的石材行業，王綺慧從會計、銷售、業務到獨當一面創立高得貿易。

創業維艱，王綺慧說，當年要顧及事業及兩個年幼的孩子，丈夫身為憲調組組長兼隊長，職業軍人職責所在難以兼顧家庭，她一個人經常忙得焦頭爛額。張泰西談起王綺慧滿是驕傲，「可能因為從小在馬祖長大，惡劣的環境訓練出她堅忍的個性，知福惜福也因此得到幫助，但當時看著她一人持家創業，心中有著深深的不捨。」

王綺慧偕手丈夫引領高得石材邁往百年企業前進。

軍職退伍 從零開始

回憶當年，張泰西說，某日接到家中來電，話筒那頭傳來妻子虛弱的聲音，原來兩個孩子病了，王綺慧自己也病倒，致電丈夫詢問能否請假回家？張泰西自責地說道：「當時隊上正忙，難以向長官開口告假。就桃園到台北的距離，自己竟回不了家照顧妻小……。」

歷經此事，深思熟慮後張泰西自從事二十二年的軍職退伍，從管理百餘人的軍隊，成了一片片石材的總司令，從生產基地、石材特性到滿足客戶需求，張泰西偕手妻子從零開始。在軍中能接觸到各式各樣的人，透過不同的個性與管理，練就張泰西敏銳的觀察力，他將石材擬人化，熟記百餘種石材不同的臉譜，半年至一年的時間即步入軌道。

相較王綺慧「先求穩再求有」的經營之到，張泰西顯得大膽許多，精準且獨到的挑石眼光雖經常讓王綺慧感到「動魄驚心」，但當產品進到市場售罄的速度反映了張泰西當初的投資價值。「男生就是較有膽識與魄力。」說起丈夫王綺慧滿是佩服。

張泰西說，相較軍中的高壓嚴謹，石材是畫、是詩，不同的景深刻畫出不同的風景，讓人輕鬆自在。如今，一家人齊心協力、胼手胝足，用高品質的百年建材與優質服務，引領高得邁往百年企業前進。（圖／徐邦浩提供，文：葉怡君、攝影：徐裕庭）