中華郵政「寶島風情郵票」4日舉行首發

中華郵政公司為宣揚臺灣之美，特別發行「寶島風情」系列郵票，今(110)年以高雄市著名景點如：「衛武營國家藝術文化中心」、「高雄捷運－光之穹頂」、「愛河之心」、「高雄港」為主題，輔以美麗的港都風光為設計理念，隆重推出「寶島風情郵票—高雄市」郵票共4枚，訂110年2月4日於衛武營國家藝術文化中心3樓音樂廳大廳舉行新郵首日發行典禮。滿額送限量版集郵手札禮盒 ，只送不賣，數量有限，欲購從速 。

同日上午9時至下午14時在衛武營藝文中心樹冠大廳、表演廳北口等4處設立臨時郵局，供廣大郵迷及民眾購買收藏新郵及加蓋臨時郵局紀念戳與相關4處景點風景戳，歡迎愛郵人士蒞臨現場參觀指教。

高雄郵局吳信陵局長表示，郵票是國家的名片、國體的象徵，為帶動高雄的觀光旅遊，行銷高雄特有的港都之美，本次發行的4枚郵票特別選擇大高雄的自然人文景點作為主題，呈現港都特有的文創氛圍與藝文氣息。

為配合本次新郵發行，高雄郵局也特別製作限量版的集郵手札禮盒作為購買集郵商品(臨時郵局)滿額紀念贈品，禮盒封面為手繪文青風格的4枚郵票景點，內附5款明信片及一卡通1張，數量有限，只送不賣；此外還有多項獨家周邊商品供民眾選購。