屏東「勝利星村」吸網紅媒體踩線

「勝利星村創意生活園區」經屏東縣政府改造活化，引進人文空間、部落生態據點、咖啡輕食館超過20家以上，匯集成新亮點，從屏東火車站下車，沿中山路步行十幾分鐘就能到。不只是潘孟安縣長大力推薦，屏東觀光圈也將其列為旅遊珍珠亮點，大鵬灣國家風景區管理處（以下簡稱鵬管處）1月28日特邀網紅及媒體前來踩線，跟國人分享「屏式美學、屏日生活」。

一年四季皆豔陽的南國屏東，在日式眷村老屋外拍照格外有氛圍。圖／業者提供

鵬管處表示，為了推動跨區域跨產業的屏東觀光圈概念，安排三梯次踩線團幫遊客來挖掘屏東更多亮點，首發踩線團以「南國文創、眷村料理‧美學與風土的自然交遇」為主題，規劃屏北的全新行程。踩線團成員包含主題旅行社、OTA（Online Travel Agency）、網紅媒體等，實地走訪「勝利星村創意生活園區」吃眷村菜、文史走讀、日式老宅中享用私廚料理，並深入里港「薰之園休閒農場」、萬巒「萬金聖母聖殿」、潮州奢華帳篷營地「粮田集市」，踏察屏北特色景點及深度體驗，揭開前所未見的屏東唯美旅遊風格。

自行車旅遊年，一定要嘗試來屏東市區單車漫遊！圖／業者提供

屏東不只好逛好玩；更是好吃好買，例如傳產二代的「長安製麵」、眷村小吃「黎記冰糖醬鴨」、長治鄉媲美頂級義大利冰淇淋的「玉米三巷・純粹自然味冰淇淋」以及「阿漢私廚」。更搭配交通部觀光局2021年自行車主題旅遊，推薦屏東縣政府彩虹自行車道路網，安排踩線團感受幽秘絕美的「泗林綠色隧道」，藉由屏東觀光圈的資源整合與產品創造，提供別於既往的新玩法，也歡迎民眾納入屏東走春行程、暢享新屏東樣貌。