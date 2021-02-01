2021高雄商圈過好年 六合夜市管委會努力為疫情和經濟取得平衡

一年一度的高雄商圈過好年，重頭戲之六合夜市相關活動，在落實防疫措施中，有效提振商圈人氣，並於1月31日畫下句點。

由於今(110)年遇疫情升溫，因此六合商圈取消辦理舞台活動，但保留異國風情市集，由文藻外語大學USR(大學社會責任)展現執行成果，並邀請長期在高雄的外籍老師、配偶、教育相關人士等，號召16國26攤展現道地家鄉菜料理，並規劃999元六人一桌拼盤料理的小尾牙聚餐，加量不加價的佳餚，精心安排的活動內容讓高雄民眾大表驚豔。

六合夜市所推出異國風情的攤位，相當吸睛。圖／業者提供

包括大高雄商圈總會長劉昭智、多個商圈理事長、新興區里長到場力挺六合夜市的「高雄過好年」活動，高雄市民也熱情響應以家庭聚餐、辦小尾牙型態支持該項活動。

主辦單位也安排創業單位試賣，讓高雄的創業攤位和公益攤位能夠有一個接觸市場的管道，也讓六合夜市成為培育高雄好味道的搖籃，讓更多人可以看到創業者的作品。

多位高雄商圈理事長及里長到場相挺。圖／業者提供

疫情持續發燒，公司行號紛紛停辦尾牙。六合商圈管委會邀請六合夜市招牌店家提供加量不加價的好菜色， 組合成999元的上桌拼盤料理，在六合夜市近自立路段，每個時段安排十桌可做4至6人的桌椅，也吸引不少市民朋友相約辦個小尾牙，共同為疫情嚴峻和消費經濟找到平衡點。

為了配合防疫政策，讓民眾安心消費，在為期兩天的活動中，不時看到活動主持人帶著工作人員舉牌提醒民眾要做好自身防疫工作，六合夜市這樣的用心也讓市民安心不少。

如何讓經濟活動與防疫作為取得平衡，確實讓六合夜市管委會傷透腦筋。因此理事長莊惠民及總幹事詹金翰及創會長莊其章不斷溫馨提醒市民朋友逛夜市一定要做好防疫要求，共同守住最後防線。六合夜市拚經濟並盡心做好防疫工作，值得各界肯定。