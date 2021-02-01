打造5G智慧城市 高雄市公私部門協力齊邁進

智慧城市的發展關鍵在通訊，為因應5G發展趨勢，高雄市政府於1月29日邀請業界先進，共同探討5G基礎建設、電信業者建置5G基地台所需基礎環境、政府與企業對5G通訊需求及潛在商業模式等議題，透過業者資訊分享，高市府瞭解市場狀況，有助於未來5G智慧城市的規劃。

本次與會業者包含中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星、台達電子、合勤科技、中保科技及資策會等，並由高苑科技大學規劃與設計學院張偉哲院長擔任主持人，共同探討高雄5G智慧城市佈建。

高市府研究發展考核委員會主任委員蔡宛芬表示，陳市長上任後立即宣佈發展5G智慧城市且成立「高雄亞洲新灣區5G AIoT國際大聯盟」，積極邀請5G AIoT廠商進駐，並與中央攜手將亞洲新灣區打造成為全台最完整的5G AIoT驗證與示範場域，再擴展到全市5G智慧城市。

高市府資訊中心主任劉俊傑表示，5G科技應用的浪潮已經到來，目前5G網路的佈建以4G基地台升級為4G、5G共用的基地台為主，但為保證5G覆蓋率及發展5G專網，未來企業可能需要運用街道傢具為載體佈建5G基地台，而市府必須超前佈署，因此邀請電信業者、路燈公私協力業者、5G設備製造業者及5G應用業者等，共同商討未來5G佈建模式及可行的商業應用。